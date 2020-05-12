شكرا لقرائتكم عمدة لندن يعارض استئناف الدوري الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عارض صادق خان عمدة العاصمة البريطانية لندن مخططات عودة منافسات الدوري الانجليزي لكرة القدم في مدينته.

ومع قيام الحكومة بتخفيف قيود الإغلاق العام، وقولها يوم الاثنين إن رياضة النخبة من الممكن أن تستأنف في الأول من شهر يونيو المقبل، يعتقد خان انه من السابق لأوانه الحديث عن خوض أندية العاصمة مثل أرسنال وتشيلسي وتوتنهام المباريات في لندن.

وذكرت صحيفة "ستاندرد ايفننج" البريطانية، أن خان يعارض أي خطة لاستئناف الرياضة مجددا، في واحدة من أكثر المدن المتضررة من فيروس كورونا المستجد، رغم الانخفاض الملحوظ في الأرقام خلال الأسابيع الأخيرة.

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.وقال متحدث باسم مكتب العمدة لـلصحيفة ذاتها: العمدة حريص للغاية على استئناف الدوري الممتاز والرياضة بشكل عام، ومع ذلك ، مع بقاء البلاد في قبضة هذه الأزمة ، ووفاة المئات من الأشخاص كل يوم ، يعتقد أنه من السابق لأوانه مناقشة استئناف الدوري الممتاز ورياضة الدرجة الأولى في العاصمة.

وأضاف : كمشجع لليفربول، صادق يريد عودة الدوري الانجليزي بكل تأكيد، لكن ذلك سيحدث فقط حينما تكون الأمور آمنة، كما أنه لا يمكن إضافة المزيد من الأعباء على كاهل الهيئات الصحية وخدمات الطوارئ.

وتابع :صادق لديه مخاوف حول سلامة اللاعبين المنافسين في كافة الرياضات، وليس فقط كرة القدم، هناك أسئلة يمكن طرحها حول كيفية تدرب اللاعبين بأمان وكيف يسافرون وكيف يمكنهم لعب مباريات تنافسية دون خطر انتشار العدوى.

وتوقفت منافسات الدوري الانجليزي منذ مطلع مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.