«فريق الأحلام».. الأهلي يسعى للتعاقد مع هؤلاء النجوم في الميركاتو الصيفي

ذكرت وسائل إعلامية أن مسئولو النادي الأهلي بدأوا في ترتيب أوراقهم في موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يسعون إلى تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بأفضل العناصر للظهور بشكل أكثر قوة في الموسم الجديد.

وأفاد موقع "صدى البلد" بأن الأهلي يرغب في تشكيل "فريق الأحلام"، حيث وضع عدداً من الأسماء للتعاقد معهم خلال الفترة المقبلة، على رأسهم الأوروجويانى جاستون سيرينو صانع ألعاب فريق صن داونز الجنوب إفريقي، والذى نجح فى خطف أنظار رينيه فايلر المدير الفني للأهلي خلال مواجهة الفريقين معاً في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما يسعى الأهلي للتعاقد مع مدافع المنتخب وويست بروميتش الإنجليزي، أحمد حجازي، حيث يحاول الفريق الأحمر ترميم خط دفاعه خلال الموسم الجديد.

ونجح الأهلي في البحث عن خليفة أحمد فتحي الذي يرحل إلى نادي بيراميدز بنهاية الموسم الجاري، حيث يحاول الفريق الأحمر التعاقد مع باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي والذي نجح في خطف أنظار فايلر في ظل المستويات المميزة التي يقدمها.

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بالإضافة إلى هؤلاء، دخل الظهير الأيمن لنادي يراميدز، رجب بكار، دائرة اهتمامات الأهلي القوية تمهيداً لضمه خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر نفسه بالنسبة لأسامة جلال مدافع إنبي.

ويدخل الأهلي بكل قوة في سباق التعاقد مع المهاجم الكونغولى موليكا لاعب مازيمبي، والذى يعد واحداً من أبرز اللاعبين فى القارة السمراء.

ويسعى الأهلي للاحتفاظ بنجمه رمضان صبحي، والذى ينتهى تعاقده مع المارد الأحمر بنهاية الموسم الكروي الجاري وسيعود على الفور إلى فريقه هيدرسفيلد الإنجليزي.

وبدأ مسئولو الأحمر في اتخاذ خطوات جادة لحسم ضم رمضان صبحي بشكل نهائى. كما دخل البوركينى إيريك تراورى لاعب بيراميدز ضمن حسابات الأهلي للتعاقد معه في موسم الانتقالات الصيفية المقبل.