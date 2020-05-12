شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس المصرى: الأندية مفلسة وبندفع مرتبات الموظفين من جيبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد الخولى نائب رئيس النادى المصرى أن رفض النادى البورسعيدى لاستئناف مسابقة الدورى العام ليس له أى علاقة بتراجع نتائجه فى الموسم الجارى، لكن بسبب الأزمات المادية التى عصفت بالنادى منذ توقف النشاط وبجميع الأندية المصرية بشكل عام، فى ظل أزمة كورونا، قائلا، فى تصريحات إذاعية لبرنامج "النجوم فى رمضان" على إذاعة الشباب والرياضة: رفضنا لاستكمال الموسم ليس له أى صلة بنتائج الموسم الجارى، فالنشاط متوقف حتى الأول من يونيو وفقاً لتأكيد اللجنة الخماسية، واذا اتخذت قرار بعودته بعد هذا التاريخ فالفرق تحتاج 6 أسابيع على أقل تقدير من أجل تأهيل اللاعبين وليس حتى 4 أسابيع فأين الأندية التى ستتحمل ذلك.

وأضاف الخولى: "بالبلدى الأندية كلها مفلسة قمنا بصرف مستحقات لاعبى المصرى والجهاز الفنى مشكوراً تنازل عن 50% من مستحقاته، واللاعيبن كان لهم مستحقات 4 أشهر حصلوا على مستحقات شهر وتنازلوا عن 50% من 3 أشهر".

واختتم الخولى "بدأنا نصرف من جيوبنا لدفع مرتبات الموظفين، خاصة بعدما توقف دعم المحافظة للنادي ولديهم العذر لأن هناك أولويات في تلك المرحلة الصعبة".