شكرا لقرائتكم خبر عن 7 لاعبين يضعون قدما خارج الأهلى.. إكرامى وعاشور وفتحى 3 قادة رحلوا رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يأتى الثلاثى شريف إكرامى وحسام عاشور وأحمد فتحى الذى تأكد رحيلهم عن الأهلى بنهاية الموسم الجارى، على رأس قائمة طويلة من المقرر رحيلها عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى.

الثلاثى سالف الذكر جاء رحيلهم بعد رفض لجنة التخطيط تجديد عقد حسام عاشور، فيما لم تتوصل اللجنة لاتفاق بخصوص تجديد عقد الثنائى شريف إكرامى وأحمد فتحى، اللذين يقتربا بشدة من الانتقال لبيراميدز.

غير أن هناك لاعبين يضعون قدما خارج الأهلى بخلاف هذا الثلاثى. Advertisements

ويعد الثلاثى إكرامى وفتحى وعاشورهم أول الراحلين عن الأهلي بنهاية الموسم، بخلاف اللاعبين الذين تنتهي اعارتهم مثل رمضان صبحي واخرين سيتخذ رينيه فايللا المدير الفني للفريق قراراً بالاستغناء عنهم ومنهم صالح جمعة، بخلاف اللاعبين الذين سيتم تسويقهم من خلال بيعهم أو اعارتهم لأندية أخرى لافساح المجال أمام عودة بعض المعارين وكذلك الصفقات الجديدة.

وبرحيل أكرامى وفتحى وعاشور يفقد الأهلى قادته في ثلاث خطوط من أصل أربعة، حيث يعد اكرامى هو الحارس الأقدم في الفريق وأحمد فتحي هو كابتن خط الدفاع، وكذلك حسام عاشور القائد التاريخي لوسط وفريق الأهلي بالكامل.