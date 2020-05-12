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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 12 مايو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها كلمة شرف بدلاً من الشرط الجزائى فى صفقة شراء الأهلى لطاهر محمد طاهر، اتحاد الكرة: لا نية لتتويج الأهلى بدرع الدورى حال إلغاء الموسم.

كلمة شرف بدلاً من الشرط الجزائى فى صفقة شراء الأهلى لطاهر محمد طاهر

يكثف مسئولو النادى الأهلى من جهودهم لتحديد الصفقات التى سيبرمها الفريق خلال الميركاتو الصيفى الجارى، بعد طلب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق من إدارة ناديه التعاقد مع مساك وظهير أيمن وجناح مهاجم، ويعد طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب على رأس المطلوبين من قبل الجهاز الفنى للأهلى، إلا أن الشركة المسئولة عن اللاعب تشترط وضع شرط جزائى فى عقد اللاعب يسمح برحيله لأى نادٍ أوروبى فى أى وقت حال تلقيه عرضا جيدا.

جلسة كهربا مع فايلر تحسم عروض رحيله عن الأهلى

استقر محمود عبد المنعم كهربا لاعب وسط النادى الأهلى على عقد جلسة مهمة وحاسمة مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق قبل البت فى العروض الخليجية التى تلقاها مؤخراً، وتحديداً من الدورى السعودى والذى سبق وخاض فيه تجربة احتراف خارجى.

اتحاد الكرة: لا نية لتتويج الأهلى بدرع الدورى حال إلغاء الموسم

كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنهم متمسكون بعودة الدورى العام رافضين فكرة الإلغاء، بدليل تقديم أكثر من سيناريو لوزير الشباب والرياضة لاستئناف المسابقة من بينها العودة يوم 1 أغسطس والانتهاء فى أكتوبر على أن ينطلق الموسم الجديد منتصف نفس الشهر.

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فيفا يقر بند "تضارب المصالح" فى لائحة اتحاد الكرة الجديدة

أقرت سارة ساليمون مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بند "تضارب المصالح" فى لائحة اتحاد الكرة الجديدة التى يتم إعدادها حاليا بالتشاور مع أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجناينى.

الأهلى يناقش ضم بيكهام بعد تعثر مفاوضات باهر المحمدى

يُناقش مسئولو النادى الأهلى مقترحا بضم أحمد رمضان بيكهام مدافع وادى دجلة لتدعيم دفاع الفريق بداية من الموسم المقبل، وذلك بعد تعثر مفاوضات ضم باهر المحمدى مدافع الإسماعيلى بسبب مغالاة ناديه فى طلباتهم المادية.

عواد خارج حسابات الرحيل عن الزمالك فى الانتقالات المقبلة

خرج محمد عواد حارس الزمالك، من حسابات الرحيل عن الفريق الأبيض في الموسم الجديد، حيث أبدى الحارس تمسكه بالاستمرار في القلعة البيضاء، مع الاجتهاد في التدريبات حين عودة النشاط الكروى للحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسى مجددا في ظل توقف النشاط الرياضى في الوقت الحالي لتجنب انتشار فيروس كورونا.

شوقى غريب يطلب مشاركة لاعبى 97 فى دورى 99 الجديد

يدرس مسئولو اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، إقامة مسابقة مواليد 99 في الموسم المقبل وعدم الغاءها بعد موافقة شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الاوليمبي علي استمرار المسابقة في الموسم الجديد لأنها ستفيد المنتخب الاوليمبى الذي يستعد لاولمبياد طوكيو 2021 واعداد هولاء اللاعبين للاختيار من بينهم للمشاركة فى المباريات مع فرقهم خاصة