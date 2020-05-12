شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة كهربا مع فايلر تحسم عروض رحيله عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر محمود عبد المنعم كهربا لاعب وسط النادى الأهلى على عقد جلسة مهمة وحاسمة مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق قبل البت فى العروض الخليجية التى تلقاها مؤخراً، وتحديداً من الدورى السعودى والذى سبق وخاض فيه تجربة احتراف خارجى، ورغم رفض لجنة التخطيط بالأهلى لفكرة رحيل كهربا لحاجة الفريق لجهوده من الناحية الفنية، سواء فى مركز الجناح أو المهاجم الصريح أو المهاجم المتأخر، بالإضافة إلى أنها ترى أن قيمة كهربا ستتعاظم مع الفريق حال رحيل رمضان صبحى بعد انتهاء فترة إعارته وعودته لناديه الأصلى هيدرسيفيلد الإنجليزى.

ويواصل كهربا تدريباته البدنية استعداداً لاستئناف مسابقة الدورى العام، بعد انتهاء فترة التوقف الحالية، التى بدأت فى مارس الماضى، بسبب وباء كورورنا المستجد، ويعتاد الجناح الدولى على خوض التدريبات فى الفترة الأخيرة، برفقة زميله صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي، رغم خروج الأخير من حسابات فايلر بعد سلسلة الأزمات التي نشبت بينهما ليصبح قريباً للغاية من الرحيل عن القلعة الحمراء نهاية الموسم.

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ويُفضل كهربا الانتقال للدورى السعودى فى الفترة المقبلة كون فايلر لا يعتبره واحدا من لاعبى القوام الأساسى، وأن هناك عدداً من اللاعبين لهم أولوية فى المشاركة عن الجناح الدولي، وهو الأمر الذى لا يلقى قبولاً لدى كهربا ودفعه للتفكير جدياً فى الرحيل عن القلعة الحمراء.

من ناحية أخرى ينتظر كهربا الحكم فى شكوى الزمالك ضده لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا بعد أن أرسل اللاعب ردا على شكوى الزمالك ضده، بعدما منح الاتحاد الدولى مهلة له بشأن الرد بعدما اتهمه مسئولو النادى الأبيض بالهروب والسفر للبرتغال للانضمام إلى أفيش البرتغالى رغم امتداد تعاقده مع ناديه إلى جانب التعاقد بعد ذلك مع الأهلى .

وتقدم الزمالك بشكوى إلى اتحاد الكرة وتضمن مطالبته للجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة بالتحقيق فى واقعة هروب كهربا إلى البرتغال، وقانونية تعاقده مع الأهلى، وبدوره أرسل اتحاد الكرة الشكوى إلى الفيفا للتحقيق والفصل فيها ومن المنتظر أن يفصل بها الاتحاد الدولى خلال الفترة المقبلة بعد الحصول على رد الأهلى واللاعب، وانضم محمود كهربا إلى صفوف الأهلى الصيف الماضى قادمًا من نادى أفيش البرتغالى بعقد مدته أربعة مواسم ونصف الموسم، وذلك بعدما سدد الأهلى لاتحاد الكرة فيما يقرب من 15 مليون جنيه عبارة عن مستحقات متأخرة عند قيد بعض اللاعبين بجانب نسبة الـ3% من عقد اللاعب وعائد اتحاد الكرة من البث الفضائى لمباريات الأحمر، ليتمكن من قيده رسميًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.