شكرا لقرائتكم خبر عن الناقد الرياضى محمد شبانة فى لايف جديد على الخليج 365 4.30 عصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر الناقد الرياضى محمد شبانة، نجم الإعلام الرياضى ورئيس تحرير الأهرام الرياضى، فى الرابعة والنصف عصر اليوم، من خلال برنامجه "مع شبانة" فى بث مباشر "لايف" على صفحة الخليج 365.

ويظهر شبانة من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعيا أيام الأحد والثلاثاء والخميس أسبوعيا فى الرابعة والنصف عصرا، حيث يتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ملف استئناف بطولة الدورى من عدمه والسيناريوهات المقدمة من اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى فى حال استئناف الدورى وأيضا حال إلغائه وأيضا انتخابات اتحاد الكرة والبنود الحائرة في اللائحة الجديدة للجبلاية.

ويتطرق برنامج "مع شبانة" إلى أحدث الصفقات الجديدة التى يتفاوض معها الأهلى والزمالك فى الفترة الجارية استعدادا للموسم الجديد واللاعبين الراحلين عن الفريقين.