شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلق على أنباء عودة جيرالدو للدورى الأنجولى فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحّب مسئولو النادى الأهلى برحيل الأنجولى جيرالدو لاعب الفريق لناديه السابق أول أغسطس الأنجولى، حال تقديم عرض رسمى مناسب للقلعة الحمراء، وأعلن مسئولو القلعة الحمراء أنهم قرروا بنسبة كبيرة بيع جيرالدو خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة للنادى الذى سيُقدم عرضاً مناسباً.

ومنح رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى إدارة النادى الضوء الأخضر من أجل تسويق جيرالدو لعدم حاجة الفريق لجهوده الموسم المقبل، وهو ما جعل الإدارة الحمراء لا تُمانع فىعودة جيرالدو لنادى أول أغسطس الأنجولي أو أي ناد آخر طالما كان العرض مُنابسب للأهلي واللاعب أيضاً.

كانت تقارير صحفية أنجولية قد أكدت أن نادي أول أغسطس يدرس استعادة جناحه جيرالدو دا كوستا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، وقالت صحيفة "جورنال دي أنجولا" إن نادي أول أغسطس ينتظر الموقف الرسمي للاتحاد الأنجولي لكرة القدم فيما يتعلق بمستقبل الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا.

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ويفاضل جيرالدو بين عدة عروض تلقاها الفترة الماضية تمهيداً للرحيل لأحداها الموسم المقبل بعدما بات رحيله عن القلعة الحمراء أمراً نهائياً ومسألة وقت فقط، واستقر مسئولو الأهلى على الاستغناء عن خدمات جيرالدو الصيف المقبل لعدم ظهوره بشكل جيد مع الفريق طوال الفترة الماضية، خاصة أن الأهلى كان يرغب فى الاستغناء عنه فى يناير الماضى، لكن ضعف العروض المُقدمة له ثم دخول وليد آزارو مهاجم الفريق فى أزمة مع فايلر المدير الفنى للأهلى جعل إدارة القلعة الحمراء توافق على إعارة المهاجم المغربى للاتفاق السعودى حتى نهاية الموسم الجارى وتبقى على الجناح الأنجولى لحين إشعار آخر.