شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات أزمة انتخابات اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شغلت انتخابات اتحاد الكرة المقبلة الرأى العام الرياضى بعدما زاد الجدل حولها، فالبعض أكد أن هناك اتجاهاً لإقامتها لمدة عام ثم إقامة انتخابات جديدة لمدة أربعة أعوام وهو ما أثار تساؤلات كثيرة فى الشارع الرياضى المصرى حول هذه القضية الشائكة نطرحها فى سياق التقرير التالى:

س: ما تطورات انتخابات اتحاد الكرة المقبلة؟

ج: اللجنة الخماسية التى تُدير اتحاد الكرة حالياً برئاسة عمرو الجنايني تلقت تأكيدات منذ فترة من عدة جهات مصرية أبرزها اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب بأن الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة ستكون لمدة عام ثم تقام انتخابات جديدة لمدة أربعة أعوام، وأرجعت اللجنة هذا التغيير فى الانتخابات لتأجيل دورة الألعاب الأولمبية (طوكو 2020) لمدة عام بسبب جائحة "كورونا".

س: كيف تعاملت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مع تأكيدات اللجنة الأولمبية المصرية؟

ج: لجنة عمرو الجناينى أخطرت الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" برؤية وتأكيدات اللجنة الأولمبية المصرية.

س: وماذا كان رد "فيفا"؟

ج: فيفا رفض رؤية اللجنة الأولمبية المصرية وأصر على إقامة الانتخابات المقبلة لمدة أربعة أعوام.

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س: ما موقف اللجنة الأولمبية المصرية من تمسك "فيفا" بإجراء انتخابات اتحاد الكرة لمدة 4 أعوام؟

ج: اتحاد الكرة أرسل خطاباً رسمياً إلى اللجنة الأولمبية المصرية لإخطارها بقرار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بإقامة انتخابات اتحاد الكرة خلال شهرى أغسطس أو سبتمبر المقبلين ولمدة 4 سنوات، وتضمن خطاب اتحاد الكرة للجنة الأولمبية أن اللجنة الخماسية أخطرت مندوبة فيفا بأن ذلك يتعارض مع قانون الرياضة الجديد لعام 2017، إلا أن فيفا تمسك بإقامة الانتخابات المقبلة فى موعدها ولمدة 4 سنوات، وطلب اتحاد الكرة من اللجنة الأولمبية إرسال موقفها من الانتخابات خاصة بعدما طالبت اللجنة الأولمبية المصرية من قبل بإجراء الانتخابات لمدة سنة واحدة وفقا لقانون الرياضة المصرى.

س: وماذا عن تعديلات اللائحة الخاصة بالنظام الأساسى لاتحاد الكرة؟

ج: مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة يدرسون غلق ملف التعديل على لائحة النظام الأساسى وترك التعديلات للجمعية العمومية بعد تحفظ "فيفا" على تأخر اتحاد الكرة فى إرسال الملاحظات على اللائحة التى أرسلها الفيفا إليهم، ليتم الاستقرار على ترك التعديلات للعمومية خلال اجتماع الأندية الأعضاء والذى لم يحدد حتي الآن بسبب فيروس كورونا وصعوبة إقامة اجتماعات بأعداد كبيرة.

س: هل من الممكن إجراء عمومية اتحاد الكرة لمناقشة تعديلات اللائحة عن طريق "تقنية" الفيديوكونفرانس؟

ج: مسئولو الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" استفسروا من اتحاد الكرة عن إمكانية إقامة جمعية عمومية عن طريق الفيديو كونفرانس لمناقشة تعديل اللائحة الخاصة بالنظام الأساسى وأيضا البنود الخاصة بشروط انتخابات الجبلاية المقبلة.