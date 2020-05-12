شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى: نجاح التجارب السابقة سر تهافت أندية تركيا على نجوم مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى عبد الحميد بسيونى نجم الزمالك السابق والمدير الفنى الحالى لفريق طلائع الجيش الحالى أن نجاح التجارب السابقة سر تهافت أندية تركيا للتعاقد مع نجوم الدورى المصرى فى الفترة الحالية، مؤكدا فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن لاعب الدورى المصرى يتمتع بفنيات عالية تحتاج التزاما وانضباطا إذا توفرا قدم أفضل ما لديه، خاصة أن هناك تجارب سابقة للاعببين من الدورى المصرى نجحت فى تركيا أمثال أحمد حسن وعبد الظاهر السقا وايمن عبد العزيز وغيرهم من النجوم السابقين، وحاليا وجود محمد الننى فى صفوف بشكتاش التركى ومن قبله محمود حسن تريزيجيه الذى انتقل لأستون فيلا بالدورى الإنجليزى.

كما قال بسيونى إن لاعب الدورى المصرى يستطيع أن يطبق الالتزام والانضباط فى الدوريات الأوروبية ما يجعل الفرق تحقق استفادة قوية من ورائه.

يأتى تصريح بسيونى على خلفية ما تم تداوله فى الساعات الماضية من عروض احتراف لثنائى هجوم الزمالك المغربى أشرف بن شرقى والتونسى فرجانى ساسي، خاصة فى الدورى التركى، بعد تألقهما مع القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة.

ناديا طرابزون سبور وملطية سبور وضعا ثنائى الزمالك فى أولويات التعاقد خلال الميركاتو الصيفى المقبل، وهو ما قوبل بالرفض من مسئولى القلعة البيضاء لعدم التخلى عن عنصرين من القوام الأساسى للزمالك خاصة فى الفترة الأخيرة، حيث تفكير الأندية التركية لم يأت من فراغ، فثنائى شمال أفريقيا كان جديراً بجذب الانتباه فى ظل تألقهما مع الفريق الأبيض حتى أصبحا يشكلان تهديداً لأى منافس، وقوة لا يستهان بها.