شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان: الأهلى أكبر المستفيدين من انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق سليمان، طبيب المنتخب الوطنى السابق، أن النادى الأهلى هو أكثر المستفيدين من أزمة وباء كورورنا المستجد، والتى سببت توقف النشاط الرياضى فى مصر منذ مارس الماضى، مؤكدا أن أزمة كورونا قد تكون خيرا على النادى الأهلى، خاصة فى ظل الإصابات القوية التي يتعرض لها لاعبو القلعة الحمراء باستمرار لأن الأهلي يعاني من تلاحم المواسم وضغط المباريات، خاصة فى الفترة الأخيرة شهد الفريق تغيير أكثر من جهاز فني ولكل جهاز مدرب أحمال خاص لا يكمل ما بدأه الآخر، لكنه يبدأ من جديد وهذا يؤثر على اصابة اللاعبين، ولذلك تلك الفترة تعتبر مثالية لحصول اللاعبين على راحة.

وعن سر تلك الإصابات قال سليمان، في تصريحات إذاعية عبر راديو أون سبورت، أن أخطر إصابة واجهها في الملاعب كانت لأحمد نبيل مانجا، والذى تعرض لإصابة في مباراة الكاميرون الودية خلال مشاركته مع منتخب الشباب بعد تدخل عنيف، في قصبة رجلة.

وعن أسرع اللاعبين تماثلاً للشفاء بعد الاصابة، قال سليمان: أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش ومنتخب مصر من اللاعبين الذين أبهروني بالعودة السريعة بعد الاصابة، وكذلك أحمد فتحي وكلاهما من اللاعبين أصحاب الجلد والمثابرة.