شكرا لقرائتكم خبر عن وليد أزارو يفاضل بين عرض فرنسى وآخر خليجى للرحيل عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُفاضل المغربى وليد أزارو مهاجم النادى الأهلى المعار للاتفاق السعودى بين عدة عروض تمهيداً للرحيل عن الفريق الأحمر بانتهاء إعارته نهاية الموسم الجارى، وتلقى وليد أزارو عرضاً شفهياً من أحد الأندية الفرنسية للانتقال إليه بداية من الموسم المقبل، كما يملك فى جعبته عرضاً من أحد الأندية السعودية بخلاف وجود رغبة من الاتفاق فى الإبقاء عليه من خلال شرائه بشكل نهائى من الأهلى، وتأخرت مفاوضات ضم الأندية الراغبة فى ضم وليد أزارو من الأهلى بسبب تداعيات وباء كورونا فى العالم، فى الوقت الذى أبدى المهاجم المغربى موافقة على خوض تجربة فى الدورى الفرنسى، الذى يعد بوابته لدخول الملاعب الأوروبية بعد تجربة الأهلى، وحدد مسئولو الأهلى مبلغ 3 ملايين دولار لبيع وليد أزارو، بعدما حسم السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى موقفه ورفض عودة المهاجم المغربى بعد انتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجارى.

وظهر وليد أزارو مع الاتفاق بشكل جيد منذ انتقاله له لكن تجميد النشاط حرم اللاعب المغربى من مواصلة التألق مع الفريق السعودى الأمر الذى جعل إدارة الاتفاق وخالد العطوى المدير الفنى للفريق السعودى يُطالبان بشراء اللاعب نهائياً، وأظهر وحيد خليلوزيتش مدرب منتخب أسود الأطلسي اهتماما بضم وليد أزارو بمعسكرات المنتخب المقبلة، وقالت صحيفة "المنتخب" أن خليلودزيتش يقضى وقته، حاليا في متابعة مباريات اللاعبين المغاربة منذ تعيينه لاختيار أفضل العناصر لضمها عقب الانتهاء من فترة التوقف الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا حول العالم.

وأوضحت الصحيفة أن مدرب الأسود يتابع حاليا 5 لاعبين في خط الهجوم على رأسهم يوسف النصيري مهاجم إشبيلية الإسباني، ومعه يوسف العرابي هداف أولمبياكوس اليوناني، بالإضافة إلى رشيد عليوي مهاجم أنجيه الفرنسي، ومعهم أسامة إدريسي مهاجم ألكمار الهولندي، بالإضافة إلى وليد أزارو.