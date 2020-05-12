شكرا لقرائتكم خبر عن رز ولحمة ومكرونة بالبشاميل على مائدة إفطار رامى ربيعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر رامى ربيعة مدافع النادى الأهلى صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، لطعام الإفطار الذى تناوله برفقة أصدقائه، فى أمسية رمضانية، فى ظل توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وتضمنت مائدة إفطار مدافع القلعة الحمراء العديد من الأكلات الشهية مثل الأرز واللحم والمكرونة.

ويضع مسئولو الأهلى مع رامى ربيعة مدافع الفريق الرتوش الأخيرة بخصوص اتفاق تجديد عقده الذى ينتهى مع الفريق بنهاية الموسم الجارى.

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رامي ربيعة

وانشغلت الإدارة الحمراء فى الفترة الماضية بإنهاء ملف الكباتن الأربعة بتجديد عقد وليد سليمان لمدة موسمين، ورحيل شريف إكرامى وأحمد فتحى بنهاية الموسم فور انتهاء عقديهما كما وقع الجوكر لبيراميدز رسمياً، فى الوقت الذى تم توجيه الشكر لحسام عاشور وتم رفض تجديد عقده.

وأبدى رامى ربيعة مرونة كبيرة فى ملف تجديد عقده لمدة 3 مواسم، وهو الاتفاق الذى حدث مع اللاعب منذ فترة، إلا أن الاتفاق لم يرقى للصيغة الرسمية قبل الوقت الحالى.

من ناحية أخرى تتجه النية فى الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لعدم تدعيم مركزى الدفاع والوسط خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم رحيل حسام عاشور لاعب وسط الفريق بعد انتهاء عقده ومعاناة الدفاع الأحمر من الإصابات المتتالية.

وقال مصدر فى الأهلى إن فايلر يرغب فى الاكتفاء باستعادة المدافع الشاب محمد عبد المنعم المُعار لسموحة وكذلك أكرم توفيق لاعب الوسط المُعار للجونة، خاصة أن الثنائى كان يؤدى بشكل جيد مع ناديى سموحة والجونة قبل تجميد النشاط الرياضى فى مصر والعالم كله بسبب وباء كورونا.