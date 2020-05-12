شكرا لقرائتكم خبر عن هل يظهر الزمالك لأول مرة فى مونديال الأندية 2021 بعد صدمة 2002؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن التاريخ يرغب فى مصالحة نادى الزمالك وجماهيره الغفيرة، بعد الصدمة القوية التى تلقتها القلعة البيضاء فى 2002 بعد تأهل المارد الأبيض إلى مونديال الأندية لأول مرة فى تاريخه بعد فوزه بدورى أبطال أفريقيا فى هذا العام بهدف تامر عبد الحميد فى مرمى الرجاء المغربى، لكن تم إلغاء البطولة ليضيع من الفريق الأبيض لقب أول ناد مصرى يشارك فى هذا المحفل العالمى الكبير.

القصة ترجع إلى عام 2001 عندما حدث انهيار للراعى والشريك الرسمى للفيفا فى البطولة، ما أدى إلى إلغاء مونديال الأندية وعدم إقامتها لمدة 4 أعوام لاحقة قبل أن تعود فى 2005 وهى التى شارك فيها النادى الأهلى.

وخلال هذه السنوات الأربعة تم الاكتفاء بنسخة مصغرة من مونديال الأندية عُرفت بالكأس الدولية وتجمع فقط بين بطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية باعتبارهما الأقوى بين أبطال القارات المشاركين.

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أما نسخة مونديال 2002 التى حرم منها الزمالك، ضمت عددا كبيرا من الأندية ما بين أبطال دورى الأبطال وكأس الاتحاد سواء الأوروبى أو الأفريقى أو الأسيوى أو بحسب القارات الأخرى.. وكانت القرعة قد أوقعت الزمالك في المجموعة الأولى التي ضمت ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني وبوكا جونيورز الأرجنتيني وولونونج ولفز الاسترالي.. وكان من المقرر أن تقام البطولة في إسبانيا إلا أن أزمة رعاة الفيفا حالت دون إقامتها.

وبعد 18 عاما، يريد التاريخ أن يصالح الزمالك من خلال اقتراح للاتحاد الأفريقى بشأن الفرق المتأهلة للمونديال القادم، وقال موقع "الصريح أون لاين"، التونسى، إنه رغم نفى العديد من الجهات الرسمية داخل الاتحاد الأفريقى حول حسم الأندية الأفريقية الذى سوف تمثل القارة فى بطولة العالم للأندية بالصين 2021، إلا أن الاتجاه داخل الكاف هو إدراج نادى الترجى التونسى باعتباره بطل دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الماضية والوداد المغربى صاحب المركز الثانى ضمن القائمة إلى جانب نادى الزمالك بطل كأس الاتحاد الأفريقى "الكونفدرالية" فى النسخة الماضية وبطل السوبر الأفريقى ضمن القائمة المرشحة للمشاركة.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد بمشاركة 3 أندية أفريقية وستنقسم الأندية الـ24 إلى 8 مجموعات من 3 فرق يتأهل منها الأوائل فقط إلى ربع النهائى بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

وتم اتخاذ القرار باللعب فى يونيو 2022، خاصة أن بطولة كأس العالم للمنتخبات المقررة فى قطر ستقام فى نهاية العام بفصل الشتاء لظروف الطقس، على أن تقام النسخة الثانية من مونديال الأندية السوبر فى صيف 2025 قبل عام من كأس العالم التى تنظمها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا فى 2026.