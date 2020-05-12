شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يؤجل مونديال كرة الصالات بليتوانيا لمدة عام بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، تأجيل بطولة كأس العالم لكرة قدم الصالات لمدة عام بسبب انتشار فيروس كورونا، لتقام فى الفترة من 12 سبتمبر حتى 3 أكتوبر 2021، بعدما أن كان مقررًا أن تنطلق البطولة فى دولة ليتوانيا خلال الفترة من 12 سبتمبر حتى 3 أكتوبر 2020.

وكانت دولة ليتوانيا قد فازت بتنظيم كأس العالم لكرة القدم للصالات 2020 بناءً على الاجتماع الذى عقد للمكتب التنفيذى للفيفا برواندا متفوقة على دول اليابان وإيران ونيوزيلندا.

وكان المنتخب الوطنى للصالات قد بدأ مؤخرا الاستعداد لخوض منافسات كأس العالم بليتوانيا، من خلال تدريبات تتم بإشراف المدير الفنى للمنتخب هشام صالح والمدرب العام نادر رشاد، عبر الفيديو كونفرانس.

وقال نادر رشاد المدرب العام للمنتخب للموقع الرسمى لاتحاد الكرة إن التدريبات التى يشارك فيها 17 لاعبا تم اختيارهم للمنتخب ستستمر لمدة 3 أيام أسبوعيا حتى نهاية شهر رمضان المعظم.

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وأوضح رشاد أن ذلك يأتى كخطوة أولى استعدادا للعودة بشكل كامل للتدريبات، عقب انتهاء أزمة فيروس "كورونا".

من ناحية أخرى أرسل مسئولو اتحاد الكرة خطابات رسمية إلى ناديى الأهلى والزمالك من أجل المشاركة فى دورى كرة الصالات ودورى الكرة النسائية بداية من الموسم المقبل، حيث طالبت سحر عبد الحق، عضو اللجنة للخماسية لاتحاد الكرة، بإرسال خطاب رسمى إلى القطبين الأهلى والزمالك للمشاركة فى بطولات كرة الصالات ومنحهما أحقية المشاركة مباشرة فى الدورى الممتاز دون التواجد في دوري القسم الثاني من أجل زيادة شعبية اللعبة فى حال مشاركة الناديين ، بالإضافة إلى المشاركة في دوري الكرة النسائية في ظل رغبة الاتحاد الدولى - فيفا - الاهتمام وتطوير اللعبة فى معظم دول العالم وتحديدا أفريقيا وهو ما تعمل عليه عبد الحق حاليا.

وأكدت الدكتورة سحر عبد الحق، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية، أن اللجنة تدرس إقامة معايشات خارجية لمدربى كرة القدم من بينهم مدربات الكرة النسائية .

وتبحث اللجنة كيفية إقامة المعايشات فى إحدى الدول الأوروبية، بالتنسيق مع الإدارة الفنية بقيادة الدكتور محمود سعد المدير الفنى للاتحاد، وذلك بعد عودة النشاط الرياضى، وقالت سحر عبد الحق إن الهدف من المعايشات الخارجيه الارتقاء بمستوى اللعبة من خلال إطلاع المدربين على كل ما هو جديد فى مجال التدريب .