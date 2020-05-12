شكرا لقرائتكم خبر عن الريشة الطائرة يسلم الأولمبية خطة 3 معسكرات خارجية استعداد لطوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هشام التهامى رئيس اتحاد الريشة الطائرة عن تسليمه خطة تتضمن 3 معسكرات خارجية للجنة الأولمبية فى إطار الاستعداد لأولمبياد طوكيو التي تم تاجيلها إلى يوليو 2021 ،حتى يكون اللاعبين جاهزون من خلال هذه الخطة لتحقيق الأهداف التى وضعها الاتحاد بالاتفاق مع اللجنة الأوليمبية التى عقدت اجتماعات مع جميع الاتحادات فى الفترة الماضية من أجل تجهيز برنامج إعداد للاعبين لمدة 12 شهرا يكون كافيا لتجهيز اللاعبين بعد استئناف النشاط الرياضى عقب الانتهاء من أزمة كورونا، التى يعانى منها العالم فى الفترة الحالية وتسببت فى إيقاف النشاط الرياضى بمصر على أن تتم مناقشة النشاط الخاص باللعبة فى اجتماع الاتحاد الدولى المقبل المقرر انعقاده أون لاين فى شهر يوليو المقبل بدلا من مايو الجارى، والذى سيشهد التحدث فى كل الأمور التى تخص المسابقات الدولية فى ظل هذا الوضع الراهن، ومناقشة السيناريوهات التى سيتم من خلالها عودة النشاط مرة أخرى .

وقال التهامى إنه وضع خطة هذه المعسكرات بدراسة متأنية للأوضاع حاليا بعد تعليق النشاط فى الوقت الحالى ورغبة الاتحاد فى استكمال مشوار التأهل إلى طوكيو، لاسيما أن الاتحاد الدولى للريشة الطائرة حدد أكتوبر المقبل لإقامة بطولة العالم للفرق، بدلًا من مايو الجارى، ومن المقرر إقامة البطولة فى العاصمة الدنماركية "كوبنهاجن" خلال الفترة من 3 وحتى 11 أكتوبر المقبل.

وكان منتخبنا الوطنى للسيدات قد تأهل لهذه البطولة عقب فوزه ببطولة أفريقيا الأخيرة والتى أقيمت بالقاهرة فبراير الماضى على حساب منتخبات "جنوب أفريقيا - الجزائر - موريشيوس".

وتضم قائمة منتخبنا الوطنى للسيدات كلًا من: ضحى هانى وهادية حسنى ونور يسرى وجنا أشرف وهنا زاهر ورحمة محمد.