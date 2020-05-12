شكرا لقرائتكم خبر عن دورى كورونا فى عيون القطبين.. الزملكاوية يقبلون تتويج الأحمر والأهلاوية يرفضون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زالت بطولة الدورى المصرى حائرة فى الوقت الحالى فى ظل توقف النشاط الكروى بسبب فيروس كورونا المستجد، وما بين التكهن بإلغاء المسابقة ومنح الأهلى اللقب أو استكمالها وافق نجوم الزمالك على منح الأحمر اللقب بسبب الفارق الكبير مع المنافسين بينما رفض الأهلاوية الاقتراح، ويتصدر الأهلى جدول الترتيب هو أكثر الفرق الخاسرة من قرار إيقاف النشاط الكروى، بعدما بدأ موسمًا متميزًا على كافة الأصعدة، وكانت أمام الأهلى ومدربه السويسرى رينيه فايل فرصة ذهبية لتحطيم عدد من الأرقام القياسية، التي قد يفشل في تحقيقها حال تم إلغاء النشاط الكروي بشكل نهائي هذا الموسم، أو حتى عند عودته، حيث ستكون لياقة معظم لاعبيه تراجعت.

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وكشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنهم متمسكون بعودة الدورى العام رافضين فكرة الإلغاء، بدليل تقديم أكثر من سيناريو لوزير الشباب والرياضة لاستئناف المسابقة من بينها العودة يوم 1 أغسطس والانتهاء فى أكتوبر على أن ينطلق الموسم الجديد منتصف نفس الشهر، موضحا أن اللجنة الخماسية لم تناقش مسألة منح درع الدورى للنادى الأهلى هذا الموسم فى حالة صدور قرار من مجلس الوزراء بعدم استئناف الدورى، لاسيما أنه لا يوجد فى اللائحة ما ينص على هذا الأمر من ناحية، ومن ناحية أخرى فهناك مباريات الدور الثانى التى لم تقم بشكل كامل وهى تعتبر كفيلة بقلب الموازين وتبديل المراكز فى ظل وجود فارق فى النقاط يمكن تعويضه حال استئناف الدورى.

وتابع مسئولو اتحاد الكرة أن المواقف السابقة التى تم خلالها إلغاء الموسم الكروى، لم تشهد تتويج الفريق المتصدر بدرع الدورى بعد الالغاء وانما تم اعتبار الموسم كأن لم يكن، وهو ما سيتم تنفيذه حال الغاء الدورى هذا الموسم، لاسيما وأن اللجنة الخماسية لم تناقش هذا الأمر ولم تتناقش فيه مع الأندية.