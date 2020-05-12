شكرا لقرائتكم خبر عن كلمة شرف بدلاً من الشرط الجزائى فى صفقة شراء الأهلى لطاهر محمد طاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكثف مسئولو النادى الأهلى من جهودهم لتحديد الصفقات التى سيبرمها الفريق خلال الميركاتو الصيفى الجارى، بعد طلب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق من إدارة ناديه التعاقد مع مساك وظهير أيمن وجناح مهاجم، ويعد طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب على رأس المطلوبين من قبل الجهاز الفنى للأهلى، إلا أن الشركة المسئولة عن اللاعب تشترط وضع شرط جزائى فى عقد اللاعب يسمح برحيله لأى نادٍ أوروبى فى أى وقت حال تلقيه عرضا جيدا.

وأكدت إدارة الأهلى أن فكرة وضع شرط جزائى فى العقد غير مقبولة رافضين استثناء اللاعب فى هذا الملف، مشددين أنه حال تلقى اللاعب عرضاً خارجياً سيتم بحثه وفقاً لاحتياجات الفريق، ولن يتم الوقوف أمام مصلحة اللاعب حال عدم وجود تعارض مع مصلحة النادى، بحيث يتم استبدال الشرط الجزائى بكلمة شرف تمنح طاهر محمد طاهر الحق فى خوض تجربة الاحتراف الأوروبى، وهو ما قامت به الإدارة الحمراء مع أكثر من لاعب من قبل سواء من أولاد النادى أو من اللاعبين الذين تم التعاقد معهم ومنهم أحمد حجازى ورمضان صبحى وتريزيجيه.

ويتمسك طاهر محمد طاهر بتكرار تجربة الاحتراف الخارجى فى الوقت الذى يرى اللاعب أن الأهلى هو بوابته لأكبر الأندية الأوروبية، خاصة أنه لم يتلقى عروضاً جيدة منذ عودته للمقاولون العرب خاصة وأن الأخير لم يشارك فى البطولات الافريقية مؤخراً.

ومنح السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي الضوء الأخضر لإدارة النادي باتمام التعاقد مع "جناح" المقاولون بعدما شاهد له أكثر من مباراة خلال الفترة الماضية ووجد فيه شخصية لاعب قوي وصاحب مهارات فنية عالية يحتاج إليها الفريق، وبناءً على طلب فايلر جدد الأهلي مفاوضاته مع المقاولون لإتمام الصفقة، ويعلم مسئولو القلعة الحمراء أن الأمر لن يكون سهلاً فى ظل مطالب المقاولون المالية، وهو ما سيتم حسمه فى غضون الأيام المقبلة للبدء فى إيجاد بديل حال فشل مفاوضات ضم طاهر محمد طاهر الذى يراه فايلر من أفضل لاعبى "الأجنحة" فى الدورى المصرى خارج القلعة الحمراء.