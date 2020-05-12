شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. مروة وليد لاعبة اليد: أتمنى أكون مهندسة وبحب آسر ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

نجمة اليوم فى برة الملعب هى مروة وليد لاعبة كرة اليد فى نادى هليوليدو، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

الرسم هوايتى المفضلة

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

مفيش مليش فى المطبخ .

من نجمك المفضل ؟

آسر ياسين .

من مطربك المفضل ؟

مبحبش اسمع أغانى قوى لكن بحب أصالة.

لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه ؟

مهندسة.

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لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟

اللى هيعاكسنى يفكر ألف مرة قبل ما يعمل كده وعمرى ما كنت فى موقف مثل ذلك.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

مفيش حد فى التمثيل بالنسبة لى يبقى مثلى الأعلى .

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الفورمال.

تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط؟

شخص رياضى طبعا.