شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر عن ترشيح الزمالك لمونديال الأندية: أمر منطقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أن ما تردد عن دراسة الكاف بترشيح الزمالك والوداد المغربى والترجى التونسى لتمثيل أفريقيا فى مونديال الأندية 2021 بالصين، يعتبر أمرا منطقيا، لأن فريق الزمالك هو بطل الكونفيدرالية الأفريقية الموسم الماضى، وكذلك بطل السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى، وهى كلها أمور إيجابية تزيد من فرص الزمالك لأن يكون أحد أطراف المثلث الأفريقى فى كأس العالم للاندية.

تصريحات فاروق جعفر توافقت مع الأنباء التى ترددت وفقا لتقارير إعلامية تونسية عن نية الاتحاد الأفريقى فى ترشيح نادى الترجى التونسى باعتباره بطل دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الماضية والوداد المغربى صاحب المركز الثانى ضمن القائمة إلى جانب نادى الزمالك بطل كأس الاتحاد الأفريقى "الكونفدرالية" فى النسخة الماضية وبطل السوبر الأفريقى ضمن القائمة المرشحة للمشاركة.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد بمشاركة 3 أندية أفريقية وستنقسم الأندية الـ24 إلى 8 مجموعات من 3 فرق يتأهل منها الأوائل فقط إلى ربع النهائى بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

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أما على مستوى بطولة دورى أبطال أفريقيا الموسم الحالى فإن الاتحاد الأفريقى لم يحدد حتى الآن موعدا للنهائى أو مباريات الدور قبل النهائى التى تجمع الزمالك والرجاء المغربى والأهلى مع الوداد المغربى.

كما نفى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، التقارير الصحفية التى تحدثت عن تغيير ملعب مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا، للموسم الحالى 2019 – 2020، المقرر إقامته على ملعب دوالا فى الكاميرون، وفقا لتصريحات سابقة نقلها موقع "أحداث أنفو" المغربى، لعبد المنعم باه، السكرتير العام للاتحاد الأفريقى، قال فيها: "حتى هذه اللحظة ستقام مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا فى الكاميرون، بينما سيقام نهائي كأس الكونفدرالية، على ملعب المجمع الرياضى الأمير مولاى عبد الله بالرباط".

وعن مواعيد إقامة مباريات نصف نهائى دورى الأبطال والكونفدرالية، رد باه قائلا: "سيتم إجراء هذا الدور خلال الصيف الحالى".