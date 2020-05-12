شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحدث ظهور لحمدى فتحى مع والديه عبر إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر حمدى فتحى، لاعب وسط النادى الأهلى ومنتخب مصر، صورة عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، جمعته بوالديه.

وينتظر رباعى النادى الأهلى المصاب حمدى فتحى وسعد سمير ومحمد محمود وكريم نيدفيد فتح المجال الجوى، لكى يتثنى لهم السفر إلى ألمانيا والحصول على الضوء الأخضر قبل العودة من جديد لتدريبات ومباريات الفريق.

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حمدي فتحي

ويشهد شهر مايو المقبل انتهاء مدة علاج حمدى فتحى وسعد سمير ومن بعدهم الثنائى محمد محمود وكريم نيدفيد، فى الوقت الذى يحتاج الرباعى للاستشارة الطبية فى مستشفى شون كلينيك للحصول على البرنامج البدنى الذين سيقومون بتنفيذه قبل الانخراط بشكل طبيعى مع زملائهم فى التدريبات والمباريات.

فى الوقت الذى استقر فايلر بشكل كبير على طلب عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء إعارتهم بنهاية الموسم الجارى، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعبا.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد أزارو (الاتفاق السعودى) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسى) ومحمد شريف (إنبى) وعمرو جمال وعمار حمدى وأحمد علاء (طلائع الجيش).