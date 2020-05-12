شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد عبد الملك: جروس رجعنا للأمجاد وخد قلبى وهو ماشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق، عن حبه وتقديره، لكريستيان جروس المدير الفنى السابق للقلعة البيضاء، والذى اعتزل عالم التدريب مؤخراً.

وكتب عيد عبر حسابه الشخصى على تويتر: الحقيقة من الموسم قبل اللى فات آخر ماتش فى الدورى شخصية الزمالك رجعت فى الديربى وبعدها فوز بالكأس جالنا بقى راجل عظيم ومدرب كبير زودها مع كورة حلوة وروح عالية وتنظيم وجاب بطولة قارية ورجعنا تانى للأمجاد.

واستطرد نجم الزمالك السابق: جروس خد قلبى وهو ماشى صعب جمهور الزمالك يتعلق بأى حد بحبك يا عراب.



أحمد عيد عبد الملك

وأعلن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى السابق لنادى الزمالك، ختام مسيرته مع التدريب، حيث كانت آخر محطاته التدريبية مع فريق أهلى جدة السعودى.

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ووفقا لشبكة "srf sport" السويسرية، فإن كريستيان جروس، صاحب الـ65 عاما، أعلن نهاية مشواره التدريبى، بعد مسيرة حافلة مع كرة القدم سواء لاعبا أو مدربا، استمرت لأكثر من 48 عاما.

ونجح جروس فى التتويج مع نادى الزمالك، بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، للمرة الأولى فى تاريخه، على حساب فريق نهضة بركان المغربى، بجانب تتويجه بلقب السوبر المصرى السعودى.

وتولى المدرب السويسرى، العديد من الأندية الشهيرة فى أوروبا، أبرزها فريق توتنهام الإنجليزى، وشتوتجارت الألمانى، جراسهوبر، بازل ويانج بويز السويسريين، كما قاد فرق أهلى جدة السعودى فى 3 مناسبات.

كما نجح جروس فى التتويج مع فريق أهلى جدة، بلقب الدورى السعودى، وكأس خادم الحرمين الشريفين.

جدير بالذكر أن جروس، رحل عن تدريب الزمالك، الصيف الماضى، بعد نهاية عقده مع القلعة البيضاء، قبل أن يختتم مشواه التدريبى مع أهلى جدة السعودى.