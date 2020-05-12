شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم منسية.. عادل المأمور أسد العرين الأبيض فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الكرة المصرية العديد من المواهب الكروية التى تميز معدنها بأنه كالذهب لا يصدأ مهما تغير الزمن، فلا يمكن أن تسقط من ذاكرة عشاق الساحرة المستديرة أسماؤهم، بفضل الأداء الرجولى والمهارى الذى قدموه على مدار تاريخهم على المستطيل الأخضر.

عادل المأمور نجم الزمالك السابق، يعد أحد هذه المواهب الكروية، ولد عادل المأمور فى مثل هذا اليوم من عام 1955، ولعب للزمالك من موسم 1975-76 إلى 1987-88 والمنتخب من 1977 إلى 1985.

بدأ المأمور حياته الكروية بممارسة الكرة فى شوارع بولاق، ونجح فى اقتحام المنتخب المصرى فى ظل وجود العملاقين إكرامى وثابت البطل حارسى مرمى النادى الأهلى السابقين.



عادل المأمور نجم الزمالك

عادل المأمور انضم للزمالك فى موسم "75/1976" بعد تألقه اللافت للأنظار فى حماية عرين مياه القاهرة أمام الزمالك فى كأس مصر 1975، لينضم للزمالك وعمره لم يكمل العقد الثانى، وخلال مشوار امتد إلى 13 عاما كان خلالها هو الحارس الأول وفى كثير من الأوقات الحارس الأوحد، الذى لم يتغيب سوى للإصابة أو الإيقاف.

كان يلعب المأمور، فى مركز الهجوم، وأثناء مباراة ودية بين نادى المياه والزمالك أصيب حارس المرمى الأساسى وكان الفريق قد استنفد تغيراته فارتدى المأمور تشيرت حارس المرمى في نادى المياه وتألق فى هذه المباراة فاشتراه الحامولى لنادى الزمالك كحارس مرمى.

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أول مباراة شارك فيها مع الزمالك أمام بلقاس باستاد حلمى زامورا فى 11 أكتوبر 1975 وفاز الزمالك بهدفين دون رد وعمره عشرون عاما إلا شهر، وفى الأسبوع التالى شارك بديلا لحارس الزمالك الأساسى هشام عزمى أمام السكة وانتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل فريق بعدها تبادل حراسة مرمى الزمالك مع سمير محمد على.



عادل المأمور

فى نهاية الموسم كان قد شارك المأمور فى 13 مباراة دخلت شباكه 7 أهداف، وحافظ على شباكه فى 7 مباريات، واستمر الحارس الأول حتى مباراة الاشانتى كوتوكو الشهير فى بطولة أفريقيا ابطال الدورى 1987، لعب خلالها 194 مباراة فى الدورى، وأكثر من 20 مباراة فى الكأس، و26 مباراة أفريقية، واهتزت شباكه بـ88 هدفا.

وخلال هذه الفترة حقق عادل المأمور مع الزمالك 9 بطولات منها 3 دورى عام، 3 كأس مصر، 2 أفريقيا أبطال الدورى، كأس الأفرواسيوية.



عادل المأمور في حفل زفاف نجله

أمام على صعيد التمثيل الدولى، كانت أول مباراة دولية للمأمور أمام زامبيا فى 15 يوليو 1977 فى تصفيات كأس العالم وفازت مصر بهدفين دون رد.

كما اشترك فى دورة الألعاب الأوليمبية بلوس أنجلوس عام 1984 وبطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1980 فى نيجيريا.