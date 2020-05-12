مجدي عبدالغني يهاجم نبيه: الموضوع أدبي.. وكان الأفضل عدم خوض المباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

قال مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، إن أسامة نبيه أخطأ بخوض مباراة نصف نهائي كأس مصر بقميص غزل المحلة ضد الزمالك وكان عليه الاعتذار عن عدم خوض اللقاء.

وأثار نبيه الشارع المصري بعد تصريحاته عن تلك المباراة، حيث قال عبر حديثه لقناة أون تايم سبورتس: "قلبي مطاوعنيش أسجل في الزمالك عندما كنت لاعبًا في المحلة"، قبل أن يعلن في وقت لاحق أن تصريحاته كانت "دعابة".

وتعليقا على موقف نبيه، قال عبد الغني في تصريحات تلفزيونية لقناة تن: "الموضوع أدبي أكثر منه شكوى لاتحاد الكرة".

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وأضاف: "لقد مر على تلك المباراة وقت طويل، وأي شكوى ضد نبيه لن تفيد، ليس دفاعا عن أسامة ولكنها لوائح وقوانين".

وتابع البلدوزر: "كان الأفضل لنبيه الاعتذار عن عدم خوض المباراة، كيف تلعب بقميص نادي وميولك للنادي المنافس؟"

من جانبه، استنكر نادي غزل المحلة تصريحات مدرب المنتخب السابق وقال في تصريحات ليلا كورة:"إحنا مش نادي صغير عشان يتقال في حقنا الكلام ده".