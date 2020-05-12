كباتن مصر.. كريم ذكري المدافع الأغلى المنضم للمنتخب بالصدفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

كابتن المصري الذي أصبح أغلى مدافع في جيله والذي ساعده الحظ لينضم لمنتخب مصر في الخامسة عشر من عمره مع كابتن حسن شحاته ويشارك في كأس العالم، كريم ذكري كابتن المصري في الحلقة السابعة من سلسلة "كباتن مصر" التي تنشر تباعا على الخليج 365.

بدايتك مع كرة القدم

بدأت في ناشئين المصري منذ كنت في التاسعة من عمري واستمريت بعدها في صفوف الفريق حتى 22 عام وصعدت للفريق الأول في سن الخامسة عشر.

وعلى مدار عام استمرت مفاوضات نادي الزمالك لضمي أنا وأخي محمد لكن المفاوضات زادت معي بسبب انضمامي للمنتخب مع كابتن حسن شحاته ولعبت كأس العالم في الإمارات، وانتقلت لنادي الزمالك مدة موسمين بقيمة 3 مليون ونصف وكنت أغلى مدافع في مصر في هذا الوقت والنادي المصري حصل على مقابل مادي كبير، وهي سياسة متبعة في عدد من الأندية والتي تبيع نجوم الفريق من أجل توفير أموال، بعدها رحلت إلى بتروجيت وأنهينا الموسم في المركز الثالث.

هل توافق على سياسة الأندية في التخلي عن نجومها؟

طبعا طريقة غير صحيحة، في البداية لابد أن يوفر رئيس النادي الموارد لكن لن أفكر أبدًا في بيع نجوم الفريق لتوفير هذه الموارد لأني في هذا الوضع لن أنافس على أي بطولة و إذا نافست ستكون اجتهادات مؤقته سواء من اللاعبين أو الجهاز الفني مثلما رأينا النادي في فترة قيادة حسم حسن صنع حالة من اللاعبين المتواجدين معه.

لكن حتى تنافس لابد أن يتوفر لديك هيكل قوي من نجوم الفريق مثل نادي بيراميدز وفر هيكل قوي ومنذ موسمين ينافس في المربع الذهبي لذلك لابد من توفير الموارد لتغطية احتياجاتك للحفاظ على نجومك.

بالإضافة إلى ذلك فإن الجماهير ترى انعدام الانتماء لدى اللاعبين لكن هناك أوقات اللاعب يرحل فيها عن نادية بكل أدب وهو ما حدث عندما رحلت أنا عن صفوف الزمالك دون أي مشكلة وهناك لاعب يمكن أن يفتعل مشاكل حتى يستطيع الرحيل وأنا ضد هذا الأسلوب وفعلاً لا أجد انتماء لهذا اللاعب لناديه لكن عند انتهاء تعاقده وأراد الرحيل فلا يوجد أي مانع.

تعرضت إلى لوم من جانب جماهير المصري بعد الرحيل لصفوف الزمالك؟

لقد ظُلمت في هذا الأمر، لم أرحل للزمالك "بمزاجي" رئيس النادي اتفق مع نادي الزمالك على كل شئ ورؤساء الأندية هي من توافق على بيع اللاعبين وتقوم بالاتفاق معهم على الرحيل لماذا أتعرض أنا للهجوم.

لم أرى أي تكريم لأي رمز من رموز المصري لذلك أنا كلاعب أشعر أنني مثل الحصان الذي يمكن أن تطلق عليه رصاصة عندما يتقدم في العمر، لن تعطيني وضعي لذلك في هذا الوقت سأفكر في الرحيل لكن لو كنت رأيت أي تكريم مثلا لكابتن مسعد نور أو إبراهيم المصري وكل الرموز الذين قدموا كل مالديهم لنادي المصري لربما كان تغير الوضع، أنت من تعطي الفرصة للناشيء حتى يكون لديه انتماء من عدمه.

لعبت لأندية المصري أحد أكبر الأندية الشعبية ولأندية الشركات ما الفرق الذي وجدته؟

هناك جانب إيجابي وجانب سلبي، في أندية الشركات لن تجد ضغط جماهيري مثلا مع بتروجت وكابتن مختار مختار كنا نقدم مستويات عالية جدًا في بداية الموسم لكن لم يكن هناك الاستمرارية بهذا الأداء لنهاية الموسم بسبب عدم وجود الجماهير من الممكن أن يتسبب وجود الجماهير بضغط كبير عليك لكنه في نفس الوقت من أكثر العوامل الإيجابية التي تحفزك دائمًا من أجل المكسب.

إذا تواجدت جماهير مع جيلنا في هذا الوقت في بتروجت ومع كابتن مختار كنا حققنا العديد من البطولات، ولعبنا بالفعل كونفدرالية الجماهير دائمًا ما تكون حافز لكن في النادي المصري في وقت وجود الجماهير كانت الفرق تأتي لاستاد بورسعيد وهي تتمنى ان تحصد فقط نقطة في ملعبنا حتى في المباريات خارج الملعب والتي تتواجد بها جماهيرنا خلفنا كانت أيضًا تعطينا حافز كبير جدًا.

إذا تعرضنا للخسارة كنت أنا وزملائي نبحث عن مكان للاختباء به من الجماهير ونفكر كيف سيمكننا الخروج من منازلنا بعد الهزيمة وهذه إحدى مميزات أن تكون لاعب "إبن بلد النادي".

الصدفة ودورها في انضمامك للمنتخب؟

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كابتن أحمد شوبير له فضل كبير علي أنا كنت لاعب في منتخب 85 وهو من جعلني أنضم للمنتخب وألعب كأس عالم مع كابتن حسن شحاته في هذا الوقت كان كابتن شوبير يقدم برنامج اسمه "الكرة مع دريم" وكان يقوم بعرض أهداف الدوري وهناك مباراة أمام المنصورة كنت احتياطي خلالها ونزلت بديل للصفتي كنت في الخامسة عشر من عمري والمباراة كانت في بورسعيد وكنا متأخرين بهدف ونجحت في تسجل هدف التعادل.

بعد عرض الأهداف أجرى اتصال بمدير الكرة كان كابتن محمد رمضان وسأله عني وعن عمري وطلب إني انضم لصفوف المنتخب، وكابتن حسن شحاته كان يقيم اللاعب بالأداء وليس سنه أو النادي الذي ينتهي إليه، إذا كنت لاعب جيد ستشارك وعندما تواجدت مع المنتخب وجدني جيدًا وأشركني معهم وفرق ذلك كثيرًا معي في مشواري ولولا انضمامي للمنتخب كانت أموري ستظل كما هي، لكن فور العودة تم تعديل عقدي.

ما الذي كنت تقوم به بصفتك كابتن الفريق؟

كابتن الفريق هي موهبة قبل أن يحمل الشارة هناك لاعبين تولد لديهم روح القيادة وهناك لاعب آخر يحمل الشاره ولا تشعر بوجوده أو بأي تأثير له القائد يعرف متى يمكن أن يتحدث ومتى يصمت متى يمكن أن يعنف لاعب أو لا، ومتى يحفزهم ويتقرب منهم ودوره لا يقل عن أي فرد في الجهاز الفني.

كنت أبدأ دوري مع الفريق من بداية فترة الاعداد للموسم الجديد كنت أجمع الفريق وأخبرهم أننا سويا لنهاية العام ، كنت أؤكد أن سيرة اللاعب الجيدة هي ما تتبقى له، تشارك باستمرار أو لا يلا يهم لكن الأهم أن نغلق دائمًا على أنفسنا داخل هذه الغرفة وتوقع حتى في حال رحيلك أن تعود لهذه الغرفة مرة أخرى يوما ما لذلك قدم كل ما لديك لذلك.

هناك لاعبين لا تزال سيرتهم تُخلد حتى الآن وكان هناك طقوس أخرى وقت المباريات دائمًا ما كنت أجتمع باللاعبين عقب محاضرة الجهاز الفني قبل كل مباراة دائما ما كان كابتن طلعت يوسف يقول كريم ذكري كابتن الفريق فرد من الجهاز.

من اللاعب الذي تأثرت به في قيادتك للفريق؟

شريف إكرامي.. في منتخب 85 كنت أنا كابتن المنتخب وصعدت للمنتخب مع كابتن حسن شحاته في كأس العالم وكان شريف إكرامي هو كابتن الفريق وهو من أنقى الشخصيات التي تعاملت معها، رزين في تصريحاته, وقليل الكلام والخطأ ،شخص متزن ودائما يستطيع أن يأخذ قرار صائب ومثقف والثقافة هنا ليست قراءة وكتابة فقط، وشريف من القلائل الذي يمكن أن تجدهم هكذا وتعلمت منه كثيرا عندما كنت معه في هذا الوقت وعندما تربى على شئ ما وأنت صغير من الصعب أن تتغير بعد ذلك والحمد لله أنني قابلت لاعب مثل شريف إكرامي وأنا صغير حتى أتعلم منه كيف أكون كابتن لفريقي.

من قدوة كريم ذكري في الملعب؟

كنت أحب محمد عمر الأكو

أصعب مباراة في مشوارك؟

توجت بكأس مصر مع الزمالك ولعبت بكأس العالم وفي نهائي إفريقيا مع فريقي ومنتخبي لذلك كان من الصعب أن تقلقني أي مباراة بالإضافة إلى تواجدي في وسط جماهيري صعب وسط جماهير بورسعيد لكن فعلا هناك مباراة لم أتمكن من النوم ليلة هذه المباراة كانت أمام المقاولون ويتبقى لنا مباراتين في الدوري ب 6 نقاط ولابد أن نحصد ثلاث نقاط منهم لأننا كنا نواجه الهبوط وكنا سنواجه المقاولون في بورسعيد وبعدها الزمالك خارج أرضنا ومن المستحيل أن تفوز على الزمالك في ملعبه وأنت تسعى للمباراة المضمونة أكثر، وفي هذا الوقت كانت فرقة المقاولون صعبة وفريق جيد جدا لكننا ركزنا عليها أكثر، الحاج سيد متولي فتح مدرجات الملعب بالمجان وكان الملعب كامل العدد وإذا خسرنا المباراة وهبطنا لن يخرج لاعب من أرض الملعب وسط كل هذه الجماهير وفزنا بالفعل بهدفين لمحمد فضل وهي من أصعب المباريات على معظم جيلي في الفريق محمد فضل ومحمد ذكري أخي وهاني سعيد وأحمد حافظ وعبد الله رجب وفعلا أثبتت لي أن جماهير المصري هي أعظم جماهير في العالم بالنسبة لي.

المهاجم الذي كنت تخشاه في الملعب؟

عماد متعب طبعا.. عماد لاعب قليل الكلام داخل الملعب وخارجه مهما افتعلت معه أي موقف داخل الملعب لن يتكلم وسيوفر كل طاقته لمجهوده في الملعب ومجهوده هنا ليس بدنيا فقط ولكن ذهنيا في التركيز وذكي بيتحرك جيد جدا هناك لاعب يتحرك كثيرا داخل الملعب وهذا يمكن ان تتوقع تحركاته ويمكن ان توقفه لكن متعب تركيزه ذهنيا أكبر "بيقدر يضحك على المساك" لذلك أذكى من تعاملت معهم في الملعب رقم 1 كابتن حسام حسن يليه عماد متعب "تكون ماسكه كويس جدا وفي جزء من الثانية تلاقيه اختفى وسجل الهدف".

هل تأثرت الكرة بغياب الجماهير؟

إذا نظرنا لبطولة إفريقيا الماضي ولاعبي المنتخب أغلبهم لا يلعب أمام جماهير، وبالتالي حين تم وضعهم أمام جماهير بأعداد كبيرة أدائهم أهتز لم نجد أكثر من ثلاث أو اربع لاعبين محترفين فقط اعتادوا اللعب أمام الجمهور وبعدهم محمد الشناوي وطارق حامد كروح وهم فقط من تحملوا ضغط الجماهير لذلك لم نحقق أي شئ.. كلامي ليس هجوم عل اللاعبين اطلاقا لكن لهم عذرهم بغياب الجمهور خلال البطولات المحلية.1