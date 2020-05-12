نجم الشباب السعودي مطلوب في الدوري الفرنسي

أكدت تقارير سعودية اليوم عن دخول أحد أندية الدوري السعودي سباق التعاقد مع النجم الجزائري جمال الدين بلعمري لاعب فريق الشباب السعودي خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل .
وأكدت التقارير انب لعمري نجح في خطف الأنظار خلال الفترة الأخيرة معالشباب لينال اهتمام العديد من أندية الدوري السعودي وعلى رأسها الهلال والاتحاد والنصر قبل أن يدخل أحد أندية الدوري الفرنسي في سباق التعاقد مع اللاعب .
ودخل صاحب الـ 30 عامًافي أزمة مع إدارة الليوث في الفترة الأخيرة بسبب مستحقاته وبعض الأمور الإدارية وقرر بعدها الرحيل عن النادي حيث أنه لديه عقد مع الفريق ينتهي في 2021 المقبل .
ووفقاً لما ذكرته إذاعة مونت كارلو الفرنسية، فإن إدارة نادي ليون مهتمة بالتعاقد مع بلعمري، لتدعيم خط دفاع الفريق، خلال الميركاتو المقبل.
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