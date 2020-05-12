مدرب طنطا : أتمنى عودة الدوري.. و6 أسابيع كافية لإعداد اللاعبين قبل عودة المسابقة

أعرب أيمن المزين مدرب فريق طنطا، عن رغبته في استئناف منافسات الدوري المصري مرة أخرى، مشيرًا أن تأخر انطلاق المسابقة سيؤثر على الموسم الجديد.

وقال المزين في تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء، "أتمنى عودة الحياة للدوري

الممتاز مرة أخرى بأسرع وقت، لكن في حالة التأخر فالأفضل أن يتم إلغاء الموسم ووانطلاق النسخة الجديد في الصيف".

وبسؤاله عن استعدادات طنطا لعودة الدوري رد قائلًا

" الجهاز الفني لطنطا يتابع بشكل دائم التدريبات المنزلية للاعبي الفريق، ونعد اللاعبين لعودة الدوري في أي وقت".

وأضاف مدرب طنطا " في حال استئناف الدوري الممتاز ينبغي أن يخضع جميع لاعبي الدوري لفترة إعداد لا تقل عن 6 أسابيع للوصول للمعدلات الطبيعية للياقة البدنية والفنية".