وكيل أعمال أوزيل يكشف حقيقة رحيل موكله إلى فنربخشة التركي

كشف وكيل أعمال مسعود أوزيل نجم فريق أرسنال الإنجليزي، مصير موكله بشأن الاستمرار مع الفريق اللندني أو الرحيل إلى فنربخشة التركي.
وارتبط اسم مسعود أوزيل بامكانية انتقاله إلى نادي فنربخشة التركيفي الصيف المقبل، وفقًا لتقارير صحفية.
وأكد إيركوت سوجوت وكيل أعمال أوزيل أن اللاعب يرغب في استكمال عقده المبرم مع أرسنال والذي ينتهي في
وشدد وكيل أعمال أوزيل على عدم التطرق للحديث عن مفاوضات فنربخشة التركي، مؤكدًا أن مبدأ السرية يحتم عليه أن لا يتحدث هذا الشأن.
وأستدرك " من الممكن أن يحدد أوزيل مستقبله بعد انتهاء عقده أرسنال بالاستمرار أو الرحيل لفريق آخر".
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