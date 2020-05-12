رسميًا.. اتحاد الكرة يضع بند لجنة فض المنازعات في اللائحة الجديدة

قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، وضع بند تشكيل لجنة فض المنازعات في تعديلات لائحة النظام الأساسي. تعديلات لائحة النظام الأساسي. اتفق مسؤولو اللجنة الخماسية على أن يكون تشكيل اللجنة من ٦ ممثلين لجمعية اللاعبين المحترفين، و٦ ممثلين للأندية، ورئيس من الهيئة القضائية، ويكون دورها الفصل في النزاعات بين اللاعبين والأندية. اللجنة من ٦ ممثلين لجمعية اللاعبين المحترفين، و٦ ممثلين للأندية، ورئيس من الهيئة القضائية، ويكون دورها الفصل في النزاعات بين اللاعبين والأندية.

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