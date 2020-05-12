مدرب أتلتيكو مدريد يكشف الفارق بين ليونيل ميسي ومارادونا

كشف دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، الفارق بين الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني والاسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا.

ويعقد الكثير من المحللين الرياضيين ولاعبي كرة القدم المقارنات بين الثنائي الأرجنتيني ميسي ومارادونا نظرًا للتشابه الكبير في أداء الثنائي داخل أرض الملعب.

وقال سيميوني في تصريحات نشرتها حيفة آس الإسبانية، إن أداء ليونيل ميسي وأرماندو مارادونا يختلف بشكل كبير عن بعضهما، مشيرًا أن نجم برشلونة الحالي اكثر نضجًا ولديه قدرة كبيرة على تسجيل الأهداف ببراعة.

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وواصل مدرب أتلتيكو مدريد " الجماهير الأرجنتينية

تعتبر مارادونا ممثلًا للكرة الأرجنتينية لما قدمه خلال مسيرته الحافلة بالإنجازات".

وتابع سيميوني " يمكنني أن أتخيل أن يلعب الثنائي مع بعضهما في فريق واحد".

يذكر أن ليونيل ميسي استطاع أن يتوج مع برشلونة بجميع البطولات المحلية والقارية والعالمية، كما أنه على المستوى الفردي حقق الكرة الذهبية 6 مرات كأكثر لاعب في التاريح يتوج بها.