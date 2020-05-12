الاتحادات: وزير الرياضة السابق يناقض نفسه في ملف قانون الرياضة

سيطرت حالة من التعجب على مجالس إدارات الاتحادات من التصريحات التي أطلقها المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق والتي دعا فيها لإقامة انتخابات اتحاد الكرة لمدة أربع سنوات وعدم تنفيذ نصوص قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 الذي صدر خلال توليه مهام وزارة الشباب والرياضة.
شهدت اتصالات مسئولي الاتحادات حديث عن مخالفة القانون الواضح رغم أنه وزير سابق ويعرف
وتخالف تصريحات الوزير السابق نص المادة ٢١ من القانون والتي حددت قاعدة عامة لمدة مجالس الإدارات للأندية والاتحادات وهي أربع سنوات من تاريخ الانتخاب ثم خصت الاتحادات بمدة خاصة منها في الفقرة الثانية من ذات المادة وهي مدة أربع سنوات أو حتي نهاية الدورة الأولمبية، وإذا ما حدث ما يحول دون اكتمال المجلس لدورته التي بدأت منذ انتخابه بعد توفيق الأوضاع فإن المجلس الجديد للاتحاد يكمل الفترة المتبقية من الأربع سنوات التي بدأت منذ توفيق الأوضاع في عام ٢٠١٧ .
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