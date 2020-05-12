مدرب الأهلي السابق: أسلوب لعب محمد صلاح يشبه العزف على الموسيقى

أعرب البرتغالي جوزيه بيسيرو، مدرب الأهلي السابق ومنتخب فنزويلا الحالي، عن إعجابه بأداء الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، مشيرًا إلى

أن أسلوب لعبه أشبه بعزف الموسيقى.

قال بيسيرو في تصريحات تليفزيونية: "محمد صلاح حينما يستحوذ على

الكرة يشعرني بأنه يعزف الموسيقى".

وواصل مدرب الأهلي السابق: "محمد صلاح يعد من أفضل لاعبي العالم في الوقت الراهن".

وأكمل بيسيرو: "محمد صلاح وصل لذروة مستواه الكروي مع يورجن كلوب مدرب ليفربول".