آخر كلام.. نائب واحد في اتحاد الكرة بالانتخاب

اتفق مسؤولو اتحاد الكرة مع سارة ساليمون، مسؤولة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، على أن يضم مجلس إدارة الجبلاية نائبًا واحدًا يتم اختياره بالانتخاب.

كانت ساليمون اقترحت أن يكون هناك نائبان لرئيس الاتحاد يتم اختيارهما من داخل المجلس، لكن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة رفضت.

يضم مجلس إدارة الجبلاية نائبًا واحدًا يتم اختياره بالانتخاب.كانت ساليمون اقترحت أن يكون هناك نائبان لرئيس الاتحاد يتم اختيارهما من داخل المجلس، لكن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة رفضت.

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