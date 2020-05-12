الاتحاد الرياضي للإعاقات الذهنيه يحذر لاعبيه من الوقوع في فخ المنشطات

أكد الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية على جميع الاعبين على المستويين المحلي والدولي على ضرورة اتباع التعلميات الخاصة بمكافحة المنشطات وعدم اللجوء إلى المواد المحظورة سواء وسائل أو عقاقير ورد ذكرها بالكود الدولي 2015 أو المعيار االدولي لقائمة المحظورات، حتى لا يقع أيا منهم تحت طائلة العقاب.

وأوضح الاتحاد في بيان نشره اليوم عبر صفحته الرسمية على

الانترنت أن المواد المحظورة تستمر لمدة تسعة أشهر بجسم اللاعب، الأمر الذي يؤكد عدم انتهاء مفعولها قبل نهاية فترة الحظر لمن يقدم على تناولها آملًا من إفلاته من العقاب وعدم اكتشاف المنظمة المصرية مكافحة المنشطات لذلك.

وشدد البيان على اللاعبين عدم تناول المكملات الغذائية، لما قد

تحتويه من هرمونات ومواد محظورة تعرض أي منهم للعقاب.، مؤكدا على ضرورة التدقيق في إدخال البيانات الشخصية المطلوبة في برنامج آدم في المواعيد المتاحة المعلن عنها.

يأتي ذلك في ضوء حرص الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية على سلامة وصحة لاعبيه من أجل اجتياز هذه الأزمة مع مصرنا الحبيبة، واضعين نزاهة الرياضة المصرية والعالمية نصب أعيننا لحين عودة النشاط الرياضي والحياة إلى جميع البلدان بعد انتهاء ما يمر به العالم من أحداث متعاقبة .