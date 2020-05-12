هندرسون يشيد بدور فان دايك مع ليفربول

أشاد جوردان هندرسون لاعب وسط ليفربول، بالمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، مؤكدًا أنه أثر بشكل كبير على أداء الريدز منذ انضمامه إلى النادي.
وقال هندرسون في تصريحات لشبكة بي تي سبورت الإنجليزية، إنفان دايك أثر بشكل واضح على أداء ليفربول منذ انضمامه للنادي في صيف 2018، مشيرًا أنه لا يستطيع وصف الدعم الذي يقدمه المدافع الهولندي مع الريدز.
وواصل " فان دايك مدافع بموصفات عالمية، ويستحق الجوائز الفردية التي حصل عليها لما قدمه في الفترة الماضية".
يذكر أن فيرجيل فان دايك حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، كما قاد الريدز بالتتويج بدوري أبطال أوروبا في العام ذاته.
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