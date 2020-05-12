خالد الغندور يهاجم بادجي.. ويوجه رسالة لمجلس الاهلي

شن خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، هجوما شديدا، على أليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، واصفا إياه بأنه مهاجم متواضع، واقل كثيرا من المغربي وليد أزارو.
الغندور هاجم بادجي من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ردا على التصريحات التي كان قد أطلقها اللاعب خلال الأيام الماضية وسخر فيها من هروب فريق الزمالك من مواجهة الاهلي في قمة الدوري.
وكان الزمالك قد انسحب من مواجهة الاهلي في قمة الدور الأول من مسابقة الدوري، بعدما قرر مرتضى منصور رئيس النادي عدم التوجه إلى ستاد القاهرة لخوض المباراة، واعتبر اتحاد الكرة الفريق الأبيض منسحبا واعتباره خاسرا، وعاقبه بخصم 3 نقاط اضافية من رصيده.
الغندور أكد أن بادجي أخطأ عندما تحدث عن الزمالك بشكل ساخر، مشددا على أنه “لاعب على ما تفرج”، متسائلا كيف اشتراه الاهلي مقابل مليوني يورو؟ مضيفا أن المغربي وليد أزارو أفضل منه كثيرا.
وانضم السنغالي بادجي لصفوف الاهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادما من رابيد فيينا النمساوي، لمدة 4 سنوات ونصف مقابل مليوني يورو تسدد على اقساط خلال عام ونصف، ليحل بديلا للمغربي وليد أزارو الذي تمت اعارته لنادي الاتفاق السعودية لمدة 6 أشهر.
مهاجم الاهلي كان قد انتقد موقف الزمالك، بعدما انسحب من لقاء القمة، مؤكدا خلال تصريحات تلفزيونية أن ما حدث من الفريق الابيض غير جيد وكان يجب عليه خوض المباراة بدلا من الهروب والانسحاب.
وانهى الغندور هجومه موجها رسالة إلى مجلس إدارة الاهلي، مؤكدا أنه من العيب أن يسمح النادي لمهاجمه الأجنبي بالإساءة إلى الزمالك، مشددا على أن ذلك لا يمكن أن يحدث من لاعبي الفريق الأبيض الاجانب.
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