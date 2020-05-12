مرتجي: ملف كهربا محسوم.. وهذا مصير عبد الحفيظ ورمضان صبحي

تحدث خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الاهلي عن العديد من الملفات الهامة داخل القلعة الحمراء، يأتي على رأسها رحيل أحمد فتحي، والتعاقد مع محمود كهربا، واستمرار رمضان صبحي مع الفريق.

شدد مرتجي خلال تصريحات تلفزيونية لقناة “أون تايم سبورت” على صحة موقف ناديه من ملف التعاقد مع محمود كهربا جناح الفريق، الذي تم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة 4 سنوات ونصف، في صفقة انتقال حر.

عضو الاهلي أكد أن الاهلي لم يرتكب أي مخالفة حين قرر الحصول على خدمات كهربا، اللاعب انضم لنادي افيش البرتغالي عقب رحيله عن الزمالك، ثم قام بفسخ تعاقده واصبح حرا فتعاقدنا معه، ولسنا طرفا في مشكلته مع النادي الابيض، وموقفنا سليم تماما.

وقام مسؤولو الزمالك بشكوى محمود كهربا والنادي الاهلي لدى الاتحاد الدولي بعد قيام اللاعب بترك الفريق والانضمام لأفيش البرتغالي ثم الاهلي، واتهم النادي الابيض مسئولي الاهلي بتحريض اللاعب على الهروب.

وعن رحيل أحمد فتحي وعدد قيامه بتجديد تعاقد والتوقيع لنادي بيراميدز، شدد مرتجي على أنه لم يتحدث مع اللاعب مطلقا لأن ليس هذا دوره، لكنه أكد أن فتحي أخطأ في قراره وكان يجب عليه انهاء مشواره داخل القلعة الحمراء.

Advertisements

عبد الحفيظ مستمر مع الفريق

نفى مرتجي أن يكون هناك قرارا داخل المجلس خاص برحيل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، مشيرا إلى أن ملف الكرة في يد محمود الخطيب، وهو يثق تماما في بيبو، مضيفا أن رئيس النادي لم يتشاور مع اعضاء المجلس في أي أمر خاص بعبد الحفيظ.

يذكر أن بعض التقارير الصحفية قد أكدت أن هناك اتجاه داخل الاهلي للإطاحة بعبد الحفيظ على خلفية قيامه بالمشاركة في البرنامج الترفيهي الذي يقدمه رامز جلال على شاش ام بي سي مصر.

وماذا عن موقف رمضان صبحي؟

تحدث مرتجي عن رمضان صبحي جناح الفريق المعار من هدرسيفلد الإنجليزي، مؤكدا أن رينيه فايلر المدير الفني للفريق ولجنة التخطيط يريدون استمرار اللاعب عقب انتهاء اعارته، كاشفا عن أن في بداية الموسم الحالي كان يريد محمود الخطيب رئيس النادي استعارة اللاعب لمدة موسمين مع وجود شرط احقية شرائه، لكن النادي الإنجليزي رفض.

وتنتهي اعارة رمضان صبحي مع الاهلي بنهاية الموسم الحالي، وقدم النادي الاحمر عرضا ماليا إلى هيدرسفيلد يبلغ 5 ملايين يورو من أجل الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي، وينتظر رد النادي الإنجليزي.