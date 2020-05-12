لاتسيو يدخل في مفاوضات “متقدمة” من أجل ضم راكيتيتش من برشلونة

بات ليس هناك شك في أن “إيفان راكيتيتش” في طريقه للخروج من برشلونة خلال الميركاتو الصيفي، وهناك العديد من الأندية التي تنتظر وضعه، واختياره القادم، حيث وصلته العروض من كل حدب وصوب.

وكان آخر تلك العروض، هو اتصال إدارة لاتسيو الإيطالي باللاعب، وتقديم عرضًا كبيرًا للمواسم الثلاثة المقبلة، على أمل موافقة النجم الكرواتي على ارتداء قميص نسور العاصمة الإيطالية.

ويمكن لنادي لاتسيو الوصول إلى دوري أبطال أوروبا، حيث يريدون لاعبين جيدين قبل موسم مثير محتمل، بعدما استطاع النادي الإيطالي الوصول إلى وصافة جدول ترتيب الكالتشيو قبل تعليقه.

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وتلقى راكيتيتش العديد من العروض لكنه لا يريد مغادرة إسبانيا، إنه يرغب في إكمال عقده في برشلونة، الذي يستمر لمدة عام آخر، ولكن مع وصول بيانيتش المحتمل، فقد لا يكون لديه مكان على الإطلاق، وهو الذي فقد مركزه لصالح البرازيلي “آرثر ميلو” منذ الموسم الماضي.

برشلونة يريد 20 مليون يورو من أجل وصيف كأس العالم الأخير، ولكنهم على استعداد للاستماع إلى العروض الأخرى، قد يرغب راكيتيتش بالعودة إلى إشبيلية، ولكن ذلك قد يكون صعبًا للغاية.

ومن المتوقع في صفوف لاتسيو أن يغادر النجم الصربي “ميلينكوفيتش-سافيتش” خلال صفقات الصيف، لذا سيكون صاحب الـ30 عامًا بديلاً جيدًا، وسيكون لدى الرئيس “لوتيتو” المال للاستثمار، حيث يعتقد أنها فرصة جيدة.