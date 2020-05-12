هداف المصري: مواجهة الزمالك أسهل من الاهلي.. ومرتضى فاوضني

يرى أحمد جمعة مهاجم النادي المصري البورسعيدي، أن اللعب أمام فريقي الاهلي والزمالك صعب، لكنه شدد على أن مواجهة الفريق الأبيض تكون أسهل من مواجهة الأحمر، كاشفا عن تلقيه عرضا من مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء للتعاقد معه.

كشف أحمد جمعة مهاجم المصري، عن تلقيه عرضا من جانب نادي الزمالك للتعاقد مع خلال الانتقالات الشتوية عام 2017، عن طريق مرتضى منصور رئيس النادي، والذي تحدث معه هاتفيا، وأكد له أن ناديه مهتم بالحصول على خدماته، شيرا إلى أن حسام حسن المدير الفني للفريق البورسعيدي وقتها، رفض التفريط فيه، ولم تتم الصفقة.

مهاجم الفريق الساحلي لفت اليه الأنظار بشدة، بعدا قدم مستوى متميز للغاية إبان فترة تولي حسام حسن قيادة الفريق، وكان أحد هدافي الدوري، وانضم لصفوف المنتخب الوطني، بعدما وقع اختيار الأرجنتيني هيكتور كوبر عليه.

جمعة أكد أنه يجتهد كثيرا ويحاول أن يقدم كل ما لديه عندما يلعب مع المصري في مواجهة القطبين الاهلي والزمالك، لكنه شدد خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج “جمهور التالتة” الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق على قناة “أون تايم سبورت” على أن مباريات الفريق الأبيض تكون أسهل من مواجهة حامل لقب الدوري.

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وأشار لاعب المصري إلى أنه كان في الطريق للانتقال إلى صفوف بيراميدز، لكن الصفقة تجمدت بسبب فشل مفاوضات ناديه مع عمرو مرعي الذي كان سيحل بديلا له في صفقة تبادلية بين الناديين.

وعن موقفه في حالة حصوله على عرضين من جانب ناديي الاهلي والزمالك، من أجل الانتقال إلى أحدهما، شدد جمعة على أنه يفضل البقاء في صفوف المصري.

يذكر أن اللاعب يعاني من اصابة بقطع في غضروف الركبة كان قد نعرض لها في احدى تدريبات المنتخب الوطني، وشارك اللاعب مع المصري في ثلاث مباريات فقط هذا الموسم سجل خلالهم ثلاثة أهداف.