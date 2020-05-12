لأول مرة.. الاهلي يكشف تفاصيل التعاقد مع فايلر ونصيحة مورينيو

كشف خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الاهلي، تفاصيل تعاقد النادي مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، مطلع الموسم الوسم الحالي، كما تحدث عن نصيحة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل إنهاء التعاقد.

مرتجي قال في تصريحات تلفزيونية لقناة “أون تايم سبورت” أن محمود الخطيب رئيس النادي، قام بتكليفه بالسفر بصحبة أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، من أجل إنهاء ملف المدرب الجديد للفريق.

وكان الاهلي قد تعاقد مع فايلر ومساعديه ديفيد سيسا المدرب العام وتوماس بينيلي مخطط أحمال الفريق وميشيل مدرب حراس المرمى قبل بداية الموسم الحالي من أجل قيادة الفريق خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي، لمدة موسم قابل للتجديد.

عضو مجلس إدارة الاهلي فجر مفاجأة كبيرة، حيث أكد أنه عندما سافر من أجل اتمام التعاقد مع المدير الفني، لم يكن رينيه فايلر هو من تم الاتفاق معه، لكن كان هناك مدرب أخر قد وقع الاختيار عليه.

وتابع مرتجي تصريحاته مشيرا إلى أنه أتم الاتفاق مع أحد المدربين، وكان يتبقى فقط توقيع العقود، وفوجئ في صباح اليوم التالي بطلب من المدرب بضرورة تأجيل قيادة الفريق إلى يناير، وهو ما رفضه الخطيب تماما وقرر صرف النظر عن التعاقد معه.

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نصيحة مورينيو للإدارة الحمراء

مرتجي كشف عن إجراء اتصال هاتفي بصديقه نونو جوميش اللاعب البرتغالي السابق، وطلب منه ترشيح مدرب للفريق، وقام النجم البرتغالي بدوره بالتواصل مع مواطنه جوزيه مورينيو، والذي نصحه بأن يكون تعاقد الاهلي مع مدرب شاب واسمه ليس كبيرا، لأنه سيمتلك الطموح ويريد تسطير تاريخ، عكس المدربين الكبار الذين قل حماسهم ولن يحتاجوا لكتابة تاريخ لهم.

عضو الاهلي أكد أنه توصل إلى 3 مرشحين لقيادة الفريق، عقد جلسة مع الأول لكن شخصيته لم تعجبه، وكان فايلر هو الثاني والذي أعجب بشخصيته جدا وقام بالتواصل مع رئيس النادي والتحدث معه والذي اعجب به جدا وقرر التعاقد معه.

الخطيب صاحب نية طيبة

واختتم مرتجي تصريحاته مؤكدا أنه تعرض لهجوم كبير عقب إعلان التعاقد مع فايلر من جانب الجمهور والأصدقاء عبر السوشيال ميديا، لكنه لم يهتز، وأثبت السويسري أنه صفقة رابحة، مشددا على أن محمود الخطيب صاحب نية طيبة ويريد تقديم كل شيء جيد للنادي، فكان التوفيق حليفه بالتعاقد مع المدرب السويسري.

ويسعى مسؤولو الاهلي للاتفاق مع فايلر على تجديد تعاقده، للبقاء مع الفريق لمدة موسمين قادمين، بعد النجاح الكبير الذي حققه المدرب مع الفريق هذا الموسم، بعد تصدره لبطولة الدوري بفارق كبير من النقاط عن أقرب منافسيه، بالإضافة إلى تأهله إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، وشبه اتفاق تم بين الطرفين على جميع شروط التعاقد الجديد، ويتبقى فقط الاعلان عنه.