رياضة | على رأسهم جيرالدو.. تحديد الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 03:34 مساءً - انت الان تقراء خبر على رأسهم جيرالدو.. تحديد الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد عدد من اللاعبين لمغادرة النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، وذلك بعدما خرجوا من حسابات الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة المدرب السويسري رينيه فايلر، وأبلغ الإدارة بعدم الحاجة لجهودهم في الموسم المقبل.

ويأتي على رأس الراحلين عن صفوف النادي الأهلي في الصيف المقبل، الثلاثي أحمد فتحي، والذي وقع بشكل رسمي عقود انتقاله لنادي بيراميدز، ليمثل الفريق السماوي في الموسم الجديد، وقد يلحق به ايضا حارس مرمي الفريق شريف إكرامي والذي وصل لمرحلة متقدمة من المفاوضات مع بيراميدز للتعاقد معه، بينما يفاضل حسام عاشور بين عرض الاعتزال داخل القلعة الحمراء أو الرحيل لفريق آخر.

الأنجولي جيرالدو دا كوستا تأكد أيضًا رحيله عن القلعة الحمراء الصيف المقبل، حيث تسعي إدارة النادي الأهلي، لتسويق اللاعب خلال فترة الانتقالات المقبلة، بعدما فشلت في التخلص منه خلال الميركاتو الشتوي الماضي، وتلقي اللاعب عدة عروض احترافية من البرازيل والخليج وأنجولا للرحيل عن صفوف الفريق الأحمر في الموسم القادم.

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كما أصبحت فرص المغربي وليد أزارو في العودة للأهلي الموسم المقبل ضعيفة جدًا، حيث يلعب مهاجم الأحمر معارًا لفريق الاتفاق السعودي، ويرغب الأخير في التعاقد مع اللاعب بشكل نهائي الصيف المقبل، كما يحظي اللاعب ايضًا باهتمام بعض الأندية الأخري التي تسعي للحصول على خدماته بعد خروجه من حسابات السويسري فايلر مدرب الأحمر.

تضم قائمة المرشحين للرحيل عن الأهلي اللاعب صالح جمعة والذي يرفض "فايلر" استمراره مع الفريق بالموسم المقبل، وذلك لعدم اقتناعه بمستواه الفني، بالإضافة لعدم التزام اللاعب وخروجه الدائم عن النص وافتعال الأزمات داخل الفريق، مما يجعله مرشحا بقوة للرحيل هذا الصيف، بينما يحاول البعض الضغط على المدير الفني لمنحه فرصة جديدة بالفترة القادمة.

حسين السيد الظهير الأيسر للأهلي مرشح ايضًا للرحيل عن صفوف الفريق بالموسم المقبل، بعدما انهالت العروض على اللاعب المعار للصفاقسي ، حيث يرغب عدد من الأندية المحلية في التعاقد مع اللاعب منهم الإسماعيلي والمقاصة وسموحة، كما يرغب النادي التونسي في ضم اللاعب بشكل نهائي بعد انتهاء إعارته.

دخل أيضا أحمد الشيخ ضمن قائمة المرشحين للرحيل عن الأهلي بعدما تلقي اللاعب عرضا مغريا من نادي بيراميدز للحصول على خدماته الصيف المقبل، ولم يحسم الجهاز الفني للأحمر مصير اللاعب حتي الآن، وقد تستخدمه إدارة القلعة الحمراء لعقد صفقة تبادلية مع النادي السماوي، للتعاقد مع رجب بكار لاعب الأخير.