رياضة | الزمالك يستبعد نجم بيراميدز من حساباته

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 03:34 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يستبعد نجم بيراميدز من حساباته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبعد مسئولو نادي الزمالك ضم مهاجم بيراميدز أحمد علي هذا الصيف، وذلك بسبب عامل السن وأيضاً في ظل رغبة الفريق لضم مهاجم اجنبي هذا الصيف. واقترب عمر السعيد وكاسونجو كابونجو ثنائي هجوم القلعة البيضاء من الرحيل في نهاية الموسم الجاري. وقرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رفض أي عرض مقدم لمصطفى محمد مهاجم الفريق وذلك لحاجة الفريق لخدمات اللاعب بالموسم المقبل. وانضم احمد علي مهاجم بيراميدز إلى صفوف نادي انبي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة بسبب عدم مشاركته بشكل أساسي مع فريقه.

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