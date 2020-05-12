رياضة | نجم يوفنتوس يصدم مانشستر يونايتد من أجل برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 03:34 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم يوفنتوس يصدم مانشستر يونايتد من أجل برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن أن مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع لاعب خط وسط يوفنتوس ميراليم بيانيتش خلال فترة الانتقالات التالية.

في الوقت الذي يقال فيه أن يوفنتوس حريصون على لم شملهم مع بول بوجبا ، تم ربط العديد من لاعبي خط وسطهم بالابتعاد عن تورينو.

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تم اقتراح بيانيتش ، الذي بلغ الآن 30 عامًا ، كإضافة محتملة لفريق مانشستر يونايتد، بعد فترة أربع سنوات في بطل الدوري الإيطالي ،

ومع ذلك ، تدعي صحيفة "سبورت" أن لاعب خط وسط يوفنتوس ميراليم بيانيتش يرطمح في اللعب لفريق برشلونة.

على الرغم من أنه لا يزال هناك عدم يقين بشأن صفقة التبادل بين آرثر وبيانيتش ، يُدعى أن البوسني وافق بالفعل على شروط مع البرسا.