رياضة | قرار جديد من مرتضى منضور تجاه بن شرقي بشأن ظهوره مع رامز جلال

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 03:34 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار جديد من مرتضى منضور تجاه بن شرقي بشأن ظهوره مع رامز جلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قرارا جديدا بشأن المغربي أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك وظهوره في حلقة من برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" في رمضان.

وكان رئيس الزمالك قد أكد في تصريحات تليفزيونية من قبل أنه ينوي تغريم أي لاعب من الزمالك قد ظهر في برنامج رامز جلال في رمضان.

وقام مرتضى منصور برفع العقوبة عن طارق حامد بعد ظهوره في حلقة رامز جلال منذ عدة أيام.

وكشفت موقع "سبورت ٢٦٠" المغريي أن مرتضى منصور ينوي رفع العقوبة عن أشرف بن شرقي أيضا وعدم تغريمه بأي مبلغ بسبب ظهوره في برنامج رامز جلال.