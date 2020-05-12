رياضة | يوفنتوس يحدد شرطا وحيدا لضم بوجبا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 03:34 مساءً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يحدد شرطا وحيدا لضم بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن أن يوفنتوس يسعى للحصول على خدمات لاعب خط وسط مانشستر يونايتد بول بوجبا خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

تم اقتراح أن أبطال الدوري الإيطالي ، نادي بوجبا السابق ، هم المرشحون المفضلون للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات التالية.

يُزعم أن يوفنتوس حريص على تضمين لاعب واحد على الأقل في صفقة تبادلية في محاولة لتقليل النفقات المالية.

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ووفقا لـ Corriere di Torino أنه تم وضع سقف للرواتب من أجل تعزيز "التضامن المالي" خلال أزمة فيروس كورونا.

يبدو أن يوفنتوس سيدفع فقط كحد أقصى 151000 جنيه إسترليني في الأسبوع ، أقل بكثير من دخل بوجبا في أولد ترافورد.

سيجب على بوجبا تخفيضراتبه بنسبة 50٪ إذا كان يرغب في قضاء فترة ثانية في يوفنتوس.