رياضة | نجم ليفربول متجاهلا ميسي ورونالدو: أجويرو أفضل مهاجم واجهته

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 03:34 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم ليفربول متجاهلا ميسي ورونالدو: أجويرو أفضل مهاجم واجهته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نجم ليفربول الإنجليزي فيرجيل فان دايك إن سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي أفضل مهاجم قابله في الملاعب، متجاهلا كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وانضم الهولندي فيرجيل فان دايك إلى ليفربول في عام 2018، قادما من ساوثهامبتون في صفقة مميزة للريدز.

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وتحدث فان دايك في تصريحات لـ"سكاي" البريطانية، قائلا:" قلت بأن أجويرو واحد من أفضل المهاجمين في العالم، ولكنه من أصعب المهاجمين الذين قابلتهم في حياتي" .

وتابع:" لديه إمكانيات رائعة، ويصعب على أي مدافع مواجهته، يتحرك بسرعة كبيرة ويمكنه التسديد من أي مكان في الملعب".

وكان فان دايك قريبا من الإنضمام إلى مانشستر سيتي، لكنه انتقل إلى ليفربول في النهاية.