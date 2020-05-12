رياضة | مؤسسة كأس العالم للأيتام تبدأ حملة تدعيم الجيش الأبيض من أسوان

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 03:34 مساءً - انت الان تقراء خبر مؤسسة كأس العالم للأيتام تبدأ حملة تدعيم الجيش الأبيض من أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقت شيخة آل ثانى، صاحبة فكرة كاس العالم للأيتام، ورئيس مؤسسة ساتوك للأيتام، باللواء أشرف عطية، محافظ أسوان خلال حملة المؤسسة لتدعيم الأطباء في الحرب ضد فيروس كورونا المنتشر في مختلف دول العالم.

وحرصت رئيس المؤسسة على الحديث مع المحافظ وتعريفه بالمؤسسة ونشاطها وهي التابعة لوزارة التضامن والحملة التي تقوم بها من أجل تدعيم جيش مصر الأبيض والتي تبدأ من محافظة أسوان وسوف تستمر في حملتها في مختلف المحافظات لتدعيم الأطباء خط الدفاع الأول في الحرب ضد الفيروس القاتل والذين يضحون بأنفسهم من اجل علاج المرضى.

و كذلك تم التطرق إلى خطة المؤسسة المقبلة لمحاربة الفيروس وتدعيم المتضررين بمواد غذائية وأيضا طبية ومطهرات من أجل المساهمة في الصمود أمام هذا الفيروس المستجد بالإضافة الى توعية المواطنين بالتعاون مع مؤسسات الدولة للحفاظ على أنفسهم وذويهم بالالتزام بالتعليمات التي تقرها الدولة.

وأشادت رئيس مؤسسة ساتوك بالجهد الكبير الذى تبذله محافظة أسوان بالتعاون مع مؤسسات الدولة المصرية في هذه الحرب العنيفة ضد الفيروس القاتل والذي هدد دول كبير في العالم ولكن بتعاون المصريين أصبحت مصر في مرتبة متقدمة لمحاربة هذا الفيروس.

ورحب اللواء أشرف عطية بمسئولي ساتوك واستمع لفكرة مؤسسة ساتوك نشاطها الرياضى والاجتماعى مع أطفال مصر منذ نشاتها وسفراء المؤسسة من نجوم الرياضة الكبار في مصر والوطن العربي وأيضا العالم وأيضا الأحدث والفعاليات التي تقوم بها .