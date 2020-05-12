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رياضة | تشيلسي يتحرك لضم هدف ليفربول

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 03:34 مساءً - انت الان تقراء خبر يتحرك لضم هدف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير عن أن لا يزال تشيلسي مهتمًا بمحاولة ضم صفقة مهاجم لايبزيج الألماني تيمو فيرنر خلال الانتقالات الصيفية.

يزعم مرارًا أن تشيلسي وراء ليفربول في السباق من أجل توقيع اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا.

ومن المتوفع من ليفربول ضم تيمو فيرنر في الأشهر المقبلة ، يبقى أن نرى كيف سيتعاملون مع الآثار المالية لوباء فيروس .

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وفقًا لـ 90 دقيقة ، يكون تشيلسي جاهزًا للتحرك إذا اختار يورجن كلوب تحديد لاعبين خطوط أخرى في الملعب.

يواجه البلوز اضطرابًا في الثلث الأخير في نهاية الموسم مع ويليان وبيدرو بسبب المغادرة في انتقال مجاني.

ومن المتوقع أيضًا أن يتم بيع ميشي باتشوايي من قبل البلوز ، تاركًا فرانك لامبارد لمتابعة إضافة مهاجم رفيع المستوى على الأقل.

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