رياضة | الأهلي يعرض 5 مليون جنيه استرليني لضم رمضان صبحي نهائيا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 03:34 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يعرض 5 مليون جنيه استرليني لضم رمضان صبحي نهائيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات مع إدارة هيدرسفيلد الإنجليزى، لضم جناح الفريق رمضان صبحي بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

مفاوضات الأهلي لضم رمضان صبحي

المدير الفني للأهلي السويسري رنيه فايلر أبلغ إدارة الأهلي برغبته في بقاء رمضان صبحي في الموسم الجديد، نظراً لاقتناعه بإمكاناته الفنية داخل المستطيل الأخضر.

وعلى الفور بدأ مسئولو الكرة بالنادي الأهلي فتح باب التفاوض مع إدارة هيدرسفيلد الإنجليزي لبحث إمكانية ضم رمضان صبحي بشكل رسمي بداية الموسم الجديد.

وأوضح مصدر مسئول داخل الأهلي أن إدارة الأحمر عرضت خمسة ملايين جنيه إسترليني لضم رمضان صبحي في الميركاتو الصيفي.

أرقام رمضان صبحي مع الأهلي

وفي سياق متصل يستعرض موقع الخليج 365 الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أبرز أرقام جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي رمضان صبحي خلال فترة ما قبل التوقف الرياضي المصحوب بتفشي فيروس كورونا المستجد في مصر وإليكم التفاصيل:-

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- بطولة الدوري المصري الممتاز

شارك رمضان صبحي مع الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم في 6 لقاءات سجل أربعة أهداف.

- بطولة دوري أبطال أفريقيا

على المستوى الافريقي شارك صبحي مع الفريق الأول لكرة القدم في 4 لقاءات سجل هدف وحيد.

- كأس مصر

وعلى المستوى المحلي لم يشارك في بطولة كأس مصر.

- السوبر المصري

لم يشارك في لقاء السوبر المصري أمام الزمالك، حيث فاز الأخير باللقب بركلات الترجيح.