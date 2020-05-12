رياضة | حرب بين ريال مدريد وبرشلونة على نجم بايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 03:34 مساءً - انت الان تقراء خبر حرب بين ريال مدريد وبرشلونة على نجم بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل ناديا ريال مدريد وبرشلونة في صراع شرس على ضم نجم بايرن ميونيخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" أن اقتراب بايرن ميونخ من ضم الجناح الألماني ليروي ساني، من مانشستر سيتي، سيدفع الفرنسي كينجسلي كومان لمغادرة ملعب أليانز آرينا هذا الصيف.

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وأشارت إلى اهتمام 3 أندية بالتعاقد مع كومان حال رحيله عن بايرن، هي ريال مدريد وبرشلونة، بالإضافة إلى مانشستر سيتي الذي يمكنه إحضاره بديلًا لساني.

وتعتبر مسيرة كومان مع بايرن ناجحة إلى حد كبير، بعدما سجل 30 هدفًا وصنع 33، خلال 147 مباراة، كما ساهم في تحقيق 4 ألقاب متتالية للبوندسليجا.